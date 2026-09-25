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Dünyanın En İyi Şehirleri Açıklandı: İlk 100'de Bir Türk Şehri de Var!

Dünyanın En İyi Şehirleri Açıklandı: İlk 100'de Bir Türk Şehri de Var!

Antalya New York Londra
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 09:19
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Oxford Economics'in 2026 Küresel Şehirler Endeksi açıklandı.

Dünya genelinde 1.000 şehri ekonomi, insan sermayesi, yaşam kalitesi, çevre ve yönetişim başlıklarında değerlendiren listenin zirvesinde New York, Londra ve Paris yer aldı. Türkiye'den İstanbul da listede ilk 100'de yer almayı başardı.

Peki İstanbul kaçıncı sırada? 

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İlk 10'da 6 ABD Şehri Var

İlk 10'da 6 ABD Şehri Var

Oxford Economics'in endeksine göre 2026'nın en güçlü 10 şehri şöyle sıralandı:

New York, zirvedeki yerini büyük ölçüde ekonomi kategorisindeki birinciliğine borçlu. İlk üç sıra ise geçen yıla göre değişmedi. Listenin 11-15. sıralarında Oslo, Los Angeles, Sidney, Washington ve Stokholm yer alıyor.

İstanbul 64. Sırada, Antalya Dikkat Çekiyor

İstanbul 64. Sırada, Antalya Dikkat Çekiyor

Oxford Economics'in Avrupa şehirleri değerlendirmesine göre İstanbul, 1.000 şehir arasında 64. sırada yer aldı. Raporda Antalya da Türkiye'nin en dinamik şehirlerinden biri olarak ayrıca anıldı.

Rapor, Türk şehirlerinin öne çıkan avantajını Avrupa'nın geri kalanına göre çok daha genç nüfuslarına bağlıyor. Doğu Avrupa grubunda en yüksek sırayı ise 51. sıradaki Prag aldı.

Zirvedeki Şehirleri Ne Ayırıyor?

Zirvedeki Şehirleri Ne Ayırıyor?

BBC'nin derlemesine göre listenin üst sıralarındaki şehirlerin dört ortak özelliği var:

  • Dünyanın her yerinden insan çekiyorlar: İnsan sermayesinde birinci olan Londra'da nüfusun yaklaşık yüzde 40'ı yurt dışında doğmuş.

  • Kültüre yatırım yapıyorlar: Paris'te 11 belediye müzesinin kalıcı koleksiyonları 2001'den bu yana herkese ücretsiz. Seattle ise yıkılan bir otoyolun yerine yaptığı yaklaşık 8 hektarlık sahil parkıyla öne çıkıyor.

  • Şehir hayatını temiz ve kolay kılıyorlar: Londra, şehir merkezine giriş ücreti ve düşük emisyon bölgesiyle trafiği ve kirliliği azaltıyor. San Francisco'da ise geniş toplu taşıma ağı, otomobile bağımlılığı düşürüyor.

  • Değişimin önünde kalıyorlar: Silikon Vadisi'nin kalbindeki San Jose, teknoloji şirketleri sayesinde endekste kişi başına düşen en yüksek gelire sahip şehir oldu.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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