Dünyanın En İyi Şehirleri Açıklandı: İlk 100'de Bir Türk Şehri de Var!
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Oxford Economics'in 2026 Küresel Şehirler Endeksi açıklandı.
Dünya genelinde 1.000 şehri ekonomi, insan sermayesi, yaşam kalitesi, çevre ve yönetişim başlıklarında değerlendiren listenin zirvesinde New York, Londra ve Paris yer aldı. Türkiye'den İstanbul da listede ilk 100'de yer almayı başardı.
Peki İstanbul kaçıncı sırada?
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İlk 10'da 6 ABD Şehri Var
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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