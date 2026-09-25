Dünyanın En İyi Şehirleri Açıklandı: İlk 100'de Bir Türk Şehri de Var!

Oxford Economics'in Avrupa şehirleri değerlendirmesine göre İstanbul, 1.000 şehir arasında 64. sırada yer aldı. Raporda Antalya da Türkiye'nin en dinamik şehirlerinden biri olarak ayrıca anıldı.

Rapor, Türk şehirlerinin öne çıkan avantajını Avrupa'nın geri kalanına göre çok daha genç nüfuslarına bağlıyor. Doğu Avrupa grubunda en yüksek sırayı ise 51. sıradaki Prag aldı.