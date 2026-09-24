Ankara'nın Adı 'Ana Kara'dan mı Geliyor? Cevap Bir Gemi Çapasında Saklı

Başkent Ankara'nın isminin 'Ana kara' kelimesinden geldiği fikri, kelimenin bugünkü Türkçe okunuşuna bakılarak yapılan bir tahminden ibaret. Dil bilimde bu tür açıklamalara halk etimolojisi deniyor: Bir kelimenin kökeni, eski belgelerden değil, bugün kulağa nasıl geldiğinden yola çıkılarak açıklanıyor. Ankara adı ise Türkçenin Anadolu'ya gelişinden çok daha önce de kullanılıyordu.

Ankara Valiliği'nin tarihçesine göre kaynaklarda geçen ilk isim Ankyra. Bu isim Galatlar döneminde kullanılmış ve Yunancada 'çapa' anlamına geliyor. Yukarıdaki sikke de bunun somut kanıtlarından biri. Roma İmparatoru Caracalla döneminde basılan bu parada şehrin adı Yunan harfleriyle 'Ankyra Metropolü' olarak yazılı.

Denizden yüzlerce kilometre uzaktaki bir şehrin adının neden 'çapa' olduğu sorusunun cevabı ise bir efsaneye dayanıyor.

Antik çağ kaynaklarında aktarılan anlatıya göre şehri, Frig Kralı Midas kurdu ve kuruluş sırasında burada bir gemi çapası buldu. Şehir de adını bu çapadan aldı.

Efsanenin doğruluğu tartışmalı olsa da çapa, yüzyıllar boyunca şehrin sembolü olarak kaldı. Ankara'da basılan pek çok antik sikkede çapa figürüne rastlanıyor.