Ankara'nın Adı 'Ana Kara'dan mı Geliyor? Cevap Bir Gemi Çapasında Saklı
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Ankara'nın adının nereden geldiği sorusu ortaya atıldığında sıkça duyulan cevaplardan biri 'ana kara'. Kulağa da oldukça mantıklı geliyor. Sonuçta Anadolu'nun tam ortasında, denizden uzak bir şehir.
Ancak tarih kayıtları bu açıklamayı desteklemiyor. Ankara Valiliği'nin resmi tarihçesi, adın kaynağının kesin olarak bilinmediğini belirtiyor. Buna rağmen iz sürülebilen en eski isim, 2 bin yılı aşkın süredir kullanılıyor. Üstelik bu ismin anlamı denizden uzak bir şehir için oldukça şaşırtıcı.
Kaynak: Ankara Valiliği
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Ankara'nın ismi nereden geliyor?
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Hitit tabletlerindeki 'Ankuwa', Ankara'nın bilinen en eski adı olabilir.
Dünya bu şehri 'Angora' diye tanıyordu, 'Ankara' adı 1930'da kabul ettirildi
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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