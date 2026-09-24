Exxen'in Sevilen Dizisi Karma'nın 2. Sezon Tanıtımı Yayında: Konuk Oyuncu Kadrosu Göz Kamaştırıyor!
Erman ve Ozan geri dönüyor! Exxen'in tek mekânda geçen, her bölümüyle ayrı bir maceraya kapı aralayan dizisi Karma'nın ikinci sezonundan ilk genel tanıtım ve afiş geldi.
PPH Yapım imzalı dizinin yapımcılığını Hitay Öztürk üstleniyor, yönetmen koltuğunda ise Ömer Baykul oturuyor. Senaryoyu Serkan Dağlı ve Muammer Tali birlikte kaleme alıyor. Yeni sezonda da formül aynı: tek bir mekân, her bölümde bambaşka bir hikâye ve kapıdan içeri giren sürpriz konuklar.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İşte yeni sezonun afişi!
Konuk oyuncu listesi ise adeta bir yıldızlar geçidi.
Karma'nın ikinci sezonunda Murat Dalkılıç, Gonca Vuslateri, Rabia Soytürk, Esra Dermancıoğlu, Cemal Hünal, Tuana Naz Tiryaki, Gökhan Türkmen, Suzan Kardeş, Müfit Kayacan, Cihan Talay, Barış Baktaş, Ali Rıza Tanyeli, Bedir Bedir, Seda Soysal, Türkü Turan, Pınar Yıldırım, Dilek Güler, Baturay Özdemir, Ecenaz Uçer, Hande Yılmaz, Bennur Duyucu, Burak Güneş, Emin Oğuz Çelebi, Emirhan Uyanık, Furkan Okumuş, Furkan Rıza Demirel, Sedef Akalın, Sergen Özdemir ve Tuğçe Karabayır gibi isimler konuk olarak ekrana gelecek.
Her bölümde kimin kapıyı çalacağını tahmin etmek bile başlı başına bir eğlence olacak gibi görünüyor.
Birbirinden farklı hikâyeleri ve sürpriz konuklarıyla Karma'nın yeni sezonu yakında Exxen'de izleyiciyle buluşacak. Merakla beklenen genel tanıtım videosunu izlemek için tıklayın!
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