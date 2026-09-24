Exxen'in Sevilen Dizisi Karma'nın 2. Sezon Tanıtımı Yayında: Konuk Oyuncu Kadrosu Göz Kamaştırıyor!

Erman ve Ozan geri dönüyor! Exxen'in tek mekânda geçen, her bölümüyle ayrı bir maceraya kapı aralayan dizisi Karma'nın ikinci sezonundan ilk genel tanıtım ve afiş geldi.

PPH Yapım imzalı dizinin yapımcılığını Hitay Öztürk üstleniyor, yönetmen koltuğunda ise Ömer Baykul oturuyor. Senaryoyu Serkan Dağlı ve Muammer Tali birlikte kaleme alıyor. Yeni sezonda da formül aynı: tek bir mekân, her bölümde bambaşka bir hikâye ve kapıdan içeri giren sürpriz konuklar.