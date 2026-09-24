article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Exxen'in Sevilen Dizisi Karma'nın 2. Sezon Tanıtımı Yayında: Konuk Oyuncu Kadrosu Göz Kamaştırıyor!

Exxen'in Sevilen Dizisi Karma'nın 2. Sezon Tanıtımı Yayında: Konuk Oyuncu Kadrosu Göz Kamaştırıyor!

Exxen
Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
24.09.2026 - 17:37 Son Güncelleme: 24.09.2026 - 17:39
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Erman ve Ozan geri dönüyor! Exxen'in tek mekânda geçen, her bölümüyle ayrı bir maceraya kapı aralayan dizisi Karma'nın ikinci sezonundan ilk genel tanıtım ve afiş geldi.

PPH Yapım imzalı dizinin yapımcılığını Hitay Öztürk üstleniyor, yönetmen koltuğunda ise Ömer Baykul oturuyor. Senaryoyu Serkan Dağlı ve Muammer Tali birlikte kaleme alıyor. Yeni sezonda da formül aynı: tek bir mekân, her bölümde bambaşka bir hikâye ve kapıdan içeri giren sürpriz konuklar.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte yeni sezonun afişi!

İşte yeni sezonun afişi!

Konuk oyuncu listesi ise adeta bir yıldızlar geçidi.

Karma'nın ikinci sezonunda Murat Dalkılıç, Gonca Vuslateri, Rabia Soytürk, Esra Dermancıoğlu, Cemal Hünal, Tuana Naz Tiryaki, Gökhan Türkmen, Suzan Kardeş, Müfit Kayacan, Cihan Talay, Barış Baktaş, Ali Rıza Tanyeli, Bedir Bedir, Seda Soysal, Türkü Turan, Pınar Yıldırım, Dilek Güler, Baturay Özdemir, Ecenaz Uçer, Hande Yılmaz, Bennur Duyucu, Burak Güneş, Emin Oğuz Çelebi, Emirhan Uyanık, Furkan Okumuş, Furkan Rıza Demirel, Sedef Akalın, Sergen Özdemir ve Tuğçe Karabayır gibi isimler konuk olarak ekrana gelecek.

Her bölümde kimin kapıyı çalacağını tahmin etmek bile başlı başına bir eğlence olacak gibi görünüyor.

Birbirinden farklı hikâyeleri ve sürpriz konuklarıyla Karma'nın yeni sezonu yakında Exxen'de izleyiciyle buluşacak. Merakla beklenen genel tanıtım videosunu izlemek için tıklayın!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Mira Hanım
Mira Hanım
Editör
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın