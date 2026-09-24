Gözünüzün İçine Bakıp Vücudunuzun Kaç Yaşında Olduğunu Tahmin Eden Yapay Zeka Geliştirildi

Takvim yaşı aynı olan iki kişinin vücudu farklı hızlarda yaşlanabiliyor. Araştırmacılara göre bu farkı genetik, çevre ve yaşam tarzı belirliyor. Biyolojik yaşı ölçen mevcut yöntemler ise geniş çaplı sağlık taramalarında kullanılmaya pek uygun değil. Araştırmacılar bu yüzden daha pratik bir yöntem için retinaya yöneldi.

Retinada yaşla birlikte görülen atardamar daralması ve damar yoğunluğundaki azalma gibi değişikliklerin, vücuttaki damar yaşlanmasıyla paralel ilerlediği biliniyor. Göz dibi fotoğrafı da hızlı, ağrısız ve düşük maliyetli bir yöntem. Üstelik sağlık taramalarında zaten yaygın olarak kullanılıyor.

Çalışmanın ayrıntıları şöyle:

Eğitim Verisi: Model, sağlık taramasından geçen 7.535 kişiden alınan 29.530 göz dibi görüntüsüyle eğitildi.

Test: Ardından 7.416 kişiye ait 14.832 farklı görüntü üzerinde denendi.

Sağlıklı ve Hastalıklı Gözler: Önceki çalışmaların çoğundan farklı olarak retina ya da görme siniri hastalığı bulunan gözlerin görüntüleri de sisteme dahil edildi.

Cinsiyet Tahmini: Model yaşın yanında kişinin cinsiyetini de aynı anda tahmin ediyor. Bunun, kadın ve erkek retinası arasındaki farklardan kaynaklanabilecek hataları azaltması amaçlanıyor.

Model, kişinin gerçek yaşını ortalama 2,5 ila 2,7 yıllık hata payıyla tahmin edebildi. Araştırmacılar daha sonra modelin tahmin ettiği retina yaşıyla gerçek yaş arasındaki farka, yani 'retina yaşı farkına' odaklandı.

'Aynı takvim yaşındaki bireyler, genetik, çevresel ve yaşam tarzı faktörlerinin şekillendirdiği biyolojik yaşlanma ve sağlık durumu açısından önemli farklılıklar gösterir.' - Araştırma ekibi, Seul Ulusal Üniversitesi