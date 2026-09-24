Gözünüzün İçine Bakıp Vücudunuzun Kaç Yaşında Olduğunu Tahmin Eden Yapay Zeka Geliştirildi
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Seul Ulusal Üniversitesi araştırmacıları, göz dibi fotoğraflarından kişinin yaşını tahmin eden bir yapay zeka modeli geliştirdi. Modelin tahmin ettiği retina yaşı ile gerçek yaş arasındaki farkın diyabet, sigara ve bazı göz hastalıklarıyla ilişkili olduğu görüldü.
Peki, basit bir göz taraması vücudun ne kadar hızlı yaşlandığını gösterebilir mi?
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Retina, vücutta hem damarların hem de sinir dokusunun doğrudan görülebildiği tek organ.
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Diyabeti olanların retina yaşı, diyabeti olmayanlara göre ortalama 2,52 yıl daha yüksek çıktı.
Araştırmacılar yöntemin şimdilik kişisel sağlık tahmini için hazır olmadığını vurguluyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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