30 Saniyede Sandalyeden Kaç Kez Kalkabiliyorsunuz? Bu Basit Test Yaşlanma Hızınızı Gösteriyor

Testin tıptaki adı 'sit-to-stand'. Londra'daki Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust'ta danışman geriatri uzmanı ve King's College London'da geriatri tıbbı profesörü olan Jugdeep Dhesi, testin neden bu kadar işe yaradığını şöyle anlatıyor: 'Gerçekten yararlı bir test, çünkü insanların ne kadar iyi işlev gördüğü hakkında çok şey söylüyor. Bize güçleri, dengeleri ve esneklikleri hakkında bilgi veriyor. Bazı çalışmalar bunun düşme, kalp-damar sorunları ya da hatta daha yüksek ölüm riski taşıyıp taşımadıklarını anlamaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.'

Evde yapmak için gereken iki şey var: düz arkalıklı, kolçaksız bir sandalye ve kronometre.

Sandalyenin ortasına oturun, kollarınızı çapraz bağlayıp ellerinizi karşı omuzlarınıza koyun. Sırtınız dik, ayaklarınız yerde olsun. Kronometreyi başlatın ve tam olarak ayağa kalkıp yeniden oturun. Bunu 30 saniye boyunca tekrarlayın ve kaç kez tam ayağa kalkabildiğinizi sayın. Test öncelikle 60 yaş üstü için geliştirilmiş olsa da gençlerde de kullanılabilir.