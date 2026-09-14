30 Saniyede Sandalyeden Kaç Kez Kalkabiliyorsunuz? Bu Basit Test Yaşlanma Hızınızı Gösteriyor
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Sandalyeden kalkmak günde onlarca kez yaptığımız, üzerine hiç düşünmediğimiz bir hareket. Oysa hekimler bu sıradan hareketi bir sağlık göstergesi olarak kullanıyor. 'Otur kalk testi' adı verilen ölçüm, 30 saniye içinde sandalyeden kaç kez tam olarak ayağa kalkabildiğinizi sayıyor ve tek bir rakamla gücünüz, denginiz ve esnekliğiniz hakkında fikir veriyor. Test aile hekimliklerinde ve yaşlılara yönelik toplum taramalarında uygulanıyor ama evde denemek için bir sandalye ve kronometreden fazlası gerekmiyor.
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60-64 Yaş Ortalaması Erkeklerde 14, Kadınlarda 12; 85-89 Yaşta İkisinde de 8
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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