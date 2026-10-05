Ay Burcu Neden Bu Kadar Önemli? Duygusal Tarafınızı Anlatan Burcunuz Farklı Olabilir

Birine burcunuzu söylerken büyük ihtimalle Güneş burcunuzdan bahsediyorsunuz. Peki 'Ay burcun ne?' sorusuna aynı hızda cevap verebiliyor musunuz? Astrolojiye göre doğum haritasının en kişisel parçalarından biri tam olarak bu: Ay burcu.

Güneş burcu kim olduğunuzu, yükselen burç ise dışarıdan nasıl göründüğünüzü anlatırken, Ay burcu kimsenin göremediği yeri, yani iç dünyanızı gösteriyor. Neye üzüldüğünüz, neyle rahatladığınız, hangi anda kendinizi güvende hissettiğiniz hep burada saklı.

Peki Ay burcu tam olarak nedir ve neden bu kadar önemli sayılıyor?

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