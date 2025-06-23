Yükselen Burcunu Bilmiyorsan Bu Rehber Senin İçin: Yükselen Burç Nasıl Hesaplanır?

Pek çok kişi yükselen burcunu bilmez. Yükselen burcun bulunması için doğum tarihinin yanı sıra doğum saatine ihtiyaç vardır.

Yükselen burç nasıl hesaplanır?

Yükselen burcu doğru şekilde öğrenmek için 3 bilgiye ihtiyaç var:

1. Doğum Tarihi

2. Doğum Yeri (Ülke, Şehir, İlçe)

3. Doğum Saati (En doğru bilgi için net dakikaya ihtiyaç var)

Astrologlar yükselen burcun doğum saatine göre her 2 saatte bir değiştiğini belirtir. Ancak doğum saati ne kadar netse elde edilecek bilgiler ve yükselen burç da o kadar doğru olur.

Yükselen burç nasıl bulunur?

İnternette pek çok site yükselen burcunuzu kolaylıkla bulabilmenizi sağlar.

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Doğum saatimi nasıl öğrenirim?

Pek çok kişi doğum saatini bilmez. Bu nedenle vatandaşlar 'Doğum saatimi nasıl bulurum?' sorusunun yanıtını arıyor. Doğum saatinizi öğrenmek için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvuruda bulunabilirsiniz. CİMER’in Bilgi Edinme Sayfası’ndan doğum tarihiniz ve yerini belirtin. Doğum saatinizi öğrenmek istediğinizi belirterek başvuru yapabilirsiniz.