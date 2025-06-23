Yükselen Burcunu Bilmiyorsan Bu Rehber Senin İçin: Yükselen Burç Nasıl Hesaplanır?
Astrolojiye ilgi duyuyorsun ama yükselen burcunu bilmiyor musun? Üzülme, yalnız değilsin! Pek çok kişi güneş burcunu bilir ama yükselen burca dair bilgisi yoktur. Ancak yükselen burç kimliğimizin gizli anahtarı gibidir. Peki, yükselen burç nedir? Yükselen burç nasıl bulunur, hesaplanır? Yükselen burcunu bilmiyorsan bu rehber senin için.
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Yükselen burç nedir?
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Yükselen burcunu bilmeyenler için rehber!
Hangi yükselen burç neyi ifade eder?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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