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Yükselen Burcunu Bilmiyorsan Bu Rehber Senin İçin: Yükselen Burç Nasıl Hesaplanır?

Yükselen Burcunu Bilmiyorsan Bu Rehber Senin İçin: Yükselen Burç Nasıl Hesaplanır?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.06.2025 - 14:26

Astrolojiye ilgi duyuyorsun ama yükselen burcunu bilmiyor musun? Üzülme, yalnız değilsin! Pek çok kişi güneş burcunu bilir ama yükselen burca dair bilgisi yoktur. Ancak yükselen burç kimliğimizin gizli anahtarı gibidir. Peki, yükselen burç nedir? Yükselen burç nasıl bulunur, hesaplanır? Yükselen burcunu bilmiyorsan bu rehber senin için.

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Yükselen burç nedir?

Yükselen burç nedir?

İlk olarak 'yükselen burç nedir?' sorusunun yanıtıyla başlayalım. Yükselen burç doğduğun anda ve konumda doğu ufkunda yükselen burçtur. Asıl kişilik, ilk izlenim, tarz, hayata bakış şekli yükselen burç tarafından temsil ediliyor. ‘Ben kimim?’ Sorusuna doğum tarihini temsil eden Güneş burcu yanıt verirken, yükselen burç ‘Başkaları beni nasıl görüyor?’ Sorusunun yanıtını verir. Bir diğer ifadeyle yükselen burç dış dünyanın seni nasıl gördüğü ve nasıl tutumda olduğundur.

Yükselen burcunu bilmeyenler için rehber!

Yükselen burcunu bilmeyenler için rehber!

Pek çok kişi yükselen burcunu bilmez. Yükselen burcun bulunması için doğum tarihinin yanı sıra doğum saatine ihtiyaç vardır.

Yükselen burç nasıl hesaplanır?

Yükselen burcu doğru şekilde öğrenmek için 3  bilgiye ihtiyaç var:

1. Doğum Tarihi

2. Doğum Yeri (Ülke, Şehir, İlçe)

3. Doğum Saati (En doğru bilgi için net dakikaya ihtiyaç var)

Astrologlar yükselen burcun doğum saatine göre her 2 saatte bir değiştiğini belirtir. Ancak doğum saati ne kadar netse elde edilecek bilgiler ve yükselen burç da o kadar doğru olur.

Yükselen burç nasıl bulunur? 

İnternette pek çok site yükselen burcunuzu kolaylıkla bulabilmenizi sağlar.

Yükselen burcunu öğrenmek ve bulmak için tıklayın.

Doğum saatimi nasıl öğrenirim?

Pek çok kişi doğum saatini bilmez. Bu nedenle vatandaşlar 'Doğum saatimi nasıl bulurum?' sorusunun yanıtını arıyor. Doğum saatinizi öğrenmek için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvuruda bulunabilirsiniz. CİMER’in Bilgi Edinme Sayfası’ndan doğum tarihiniz ve yerini belirtin. Doğum saatinizi öğrenmek istediğinizi belirterek başvuru yapabilirsiniz.

Hangi yükselen burç neyi ifade eder?

Hangi yükselen burç neyi ifade eder?

  • Yükselen Koç nedir, nasıl olur?

  • Atılgan, hızlı, doğrudan.

  • Yükselen Boğa nedir, nasıl olur?

  • Sakin, kararlı, zevk düşkünü.

  • Yükselen İkizler nedir, nasıl olur?

  • Meraklı, konuşkan, hareketli.

  • Yükselen Yengeç nedir, nasıl olur?

  • Duygusal, koruyucu, nazik.

  • Yükselen Aslan nedir, nasıl olur?

  • Karizmatik, yaratıcı, lider ruhlu.

  • Yükselen Başak nedir, nasıl olur?

  • Titiz, düşünceli, hizmet odaklı.

  • Yükselen Terazi nedir, nasıl olur?

  • Zarif, uyumlu, sosyal.

  • Yükselen Akrep nedir, nasıl olur?

  •  Gizemli, yoğun, sezgisel.

  • Yükselen Yay nedir, nasıl olur?

  • Neşeli, özgürlükçü, felsefi.

  • Yükselen Oğlak nedir, nasıl olur?

  •  Ciddi, hedef odaklı, sabırlı.

  • Yükselen Kova nedir, nasıl olur?

  •  Farklı, entelektüel, sıra dışı.

  • Yükselen Balık nedir, nasıl olur?

  • Hayalperest, duygusal, sezgisel

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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