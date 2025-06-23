23-29 Haziran 2025 Haftalık Burç Yorumları

Bu hafta bağımsızlık ve iş birliği arasında denge önemli. Merkür iletişimi öne çıkarıyor; kendini doğrudan ama empatik ifade etmelisin.

İş ve Kariyer: 25 Haziran civarında sürpriz fırsatlar var. Acele kararlar yerine planlı ve stratejik hareket et.

Aşk ve İlişkiler: Empati ve aktif dinleme öne çıkıyor. Duygusal dengeyi koru, ani çıkışlardan ve kıskançlıktan uzak dur.

Finans: Hızlı kazanç yerine sabırla uzun vadeli yatırımlara odaklan. Riskli yatırımlardan kaçın.

Sağlık: Yürüyüş, egzersiz ve doğada vakit geçirmek stresini azaltacak. Enerjini Mars etkisiyle sağlıklı şekilde kullan.

Sosyal ve Aile: Geçmişten biriyle yeniden bağ kurulabilir, bu ruhunu besleyecek.

Yaratıcılık ve Kişisel Gelişim: Hafta sonunda yaratıcılığını ortaya çıkar; üretken enerjini kullan.

Tavsiye: Düşünerek harekete geç, içgüdülerini zekanla dengele.