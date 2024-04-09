Hayatımızı Her Anlamda Etkileyen 12 Güneş Burcunun Karakteristik Özellikleri Neler?
Hayatımızı Her Anlamda Etkileyen 12 Güneş Burcunun Karakteristik Özellikleri Neler?
Kaynak: https://www.allure.com/story/zodiac-s...
Astroloji uçsuz bucaksız bir derya. Derinlerine indikçe, kendi karakter kitabınızı elde etmenin anahtarını buluyorsunuz. Başlangıçta, bu muazzam evrensel bulmacanın parçaları gibi görünen 12 burcun her biri, aslında kişilik haritanızın çizgileri. Bu içerikte, astrolojinin büyülü dünyasında bir gezinti yapacağız ve her güneş burcunun özgün kişilik özelliklerine bir göz atacağız. İşte 12 güneş burcunun karakteristik özellikleri 👇
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21 Mart - 19 Nisan: Koç Burcu
20 Nisan - 20 Mayıs: Boğa Burcu
21 Mayıs - 21 Haziran: İkizler Burcu
21 Haziran - 22 Temmuz: Yengeç Burcu
23 Temmuz - 22 Ağustos: Aslan Burcu
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23 Ağustos - 22 Eylül: Başak Burcu
23 Eylül - 22 Ekim: Terazi Burcu
23 Ekim - 21 Kasım: Akrep Burcu
22 Kasım - 21 Aralık: Yay Burcu
22 Aralık - 19 Ocak: Oğlak Burcu
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20 Ocak - 19 Şubat: Kova Bucu
19 Şubat - 20 Mart: Balık Burcu
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