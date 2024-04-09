Hayatımızı Her Anlamda Etkileyen 12 Güneş Burcunun Karakteristik Özellikleri Neler?

Yengeç burcu, su grubunda yer alan bir burçtur. Yengeç burcu insanı genellikle hassas, romantik, hayalperest ve koruyucu olarak bilinirler. Su canlısı yengeç tarafından temsil edilen Yengeç burcu, Yengeç'in hem duygusal hem de maddi alemlerde var olma yeteneğini temsil eden deniz ve kıyı arasında sorunsuz bir şekilde varolma özelliğini almıştır. Yengeçler son derece sezgiseldir ve psişik yetenekleri somut alanlarda kendini gösterir. Ancak (tıpkı diğer sert kabuklular gibi) bu su burcu da kendini duygusal olarak korumak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır. Bu burcu tanımak için güven tesis etmeniz gerekecek!