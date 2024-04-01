Koç Burcundaki Merkür Retrosuyla Kaos Zirve Görecek!
Koç Burcundaki Merkür Retrosuyla Kaos Zirve Görecek!
Kaynak: https://www.thecut.com/article/mercur...
1 Nisan şakası zannedebilrsiniz, ama maalesef değil. 1 Nisan itibariyle (tarih çok ironik kabul ediyoruz) Merkür retrosu Koç burcunda başlıyor. Peki siz bu retrodan ne beklemelisiniz? Yaklaşan Koç burcundaki Merkür retrosu hakkında bilmeniz gereken her şey 👇
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Yaklaşık üç hafta boyunca (25 Nisan'a kadar) Merkür, geriye doğru kayıyormuş gibi görünecek, ve her şeyi daha da sinir bozucu hale getirecek.
Ve Merkür her yıl birkaç kez bu geriye doğru dönüşü yapmasına rağmen, her Merkür retrosu kendi benzersiz kaos tarzına sahiptir.
Merkür Güneş'in etrafında tam bir yörüngesini 88 günde tamamlayan bir gezegen yani kendisi aslında baya hızlı. günlük hayatımızda ise Merkür, karşılaştığımız her şey üzerinde egemenlik kurar: sosyal medya, e-postalar, metin mesajları ve her türlü alışveriş ve sözleşmeler.
Gerçekte, Merkür geriye gitmez. "Retro" hareket, Dünya'nın yörünge hızının diğer göksel cisimlerin dönüşüyle senkronize olmasıyla oluşan bir optik yanılsamadır.
Bu Merkür retrosu ise, 1 Nisan Pazartesi günü başlayacak ve Koç burcunda gerçekleşecek.
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İkizlerin birinci burcu olan Koç, ateşli ve neşeli bir yapıya sahiptir. Bu burç, hayata "düşünmeden önce atla" yaklaşımını benimser ve dürtüsel, tepkisel doğasıyla tanınır.
Ancak kötü bir günde, mesela bir retro gününde Koç burcundaki Merkür biraz küstah olabilir.
Tabii ki, bu zorlayıcı özellikler Merkür retrosu sırasında artacaktır. Önümüzdeki üç hafta boyunca, birçok düşüncesiz, tepkisel tepki beklemeliyiz.
İnsanlar gerçekten demek istemedikleri şeyleri söyleyecekler. Küçük rahatsızlıklar büyük çözülmez sorunlara yol açacak. İletişim sorunları tam anlamıyla öfke nöbetlerine neden olacak. Ve çünkü Koç burcu zodyağın "bebeği" olarak kabul edilir (sonuçta ilk burçtur), bu yaklaşan Merkür retrosu sırasında hepimiz biraz olgunlaşmamış hissedeceğiz.
Merkür retrosu gerçekten baş ağrısı olabilir, ancak felaketler her zaman yönetilebilir, özellikle de önceden planlama yaparsanız.
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Önümüzdeki birkaç hafta boyunca, utanç verici yazım hataları için mesajlarınızı kontrol etmeyi unutmayın ve onları doğru alıcılara gönderdiğinizden emin olun!
Seyahat planlarınızı fazladan zamanla destekleyin çünkü gecikmeler kaçınılmaz olacaktır.
En önemli dosyalarınızı yedekleyin, teknolojik çöküşlerle hasarı en aza indirmek için ve sözleşmelerinizin ayrıntılarını üç kez kontrol edin.
Telefon ve bilgisayar gibi aletlere dikkat. Bozulursa bu ekonomide ardından epey bir üzülürsünüz...
Bir de eski sevgilinizi engelleyin, unutmayın ex'den next olmaz!
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Bu özel Merkür retrosu için en önemli ders ve en büyük zorluk, sakin kalmaktır. Hemen sonuçlara varmaktan kaçının. Dramatik suçlamalar yapmaktan veya önemsiz iletişim hataları yüzünden köprüleri yakmaktan kaçının. Sonra pişman olursunuz biz uyarmış olalım!
Koç burcundaki Merkür'ün daha zorlayıcı özelliklerinin zararını azaltmaya çalışırken, bu konumun olumlu yönlerine odaklanmanın harika bir fırsat olduğunu unutmayın.
Koç burcundaki Merkür, en otantik halimizi özür dilemeden kutlamamızı davet ediyor, bu yüzden isteklerinizi, ihtiyaçlarınızı ve arzularınızı ifade etmekten korkmayın.
Peki siz bu retro hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de durumlar nasıl? Buyurun yorumlara 👇
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