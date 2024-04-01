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Koç Burcundaki Merkür Retrosuyla Kaos Zirve Görecek!

Koç Burcundaki Merkür Retrosuyla Kaos Zirve Görecek!

burç
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
01.04.2024 - 14:21

1 Nisan şakası zannedebilrsiniz, ama maalesef değil. 1 Nisan itibariyle (tarih çok ironik kabul ediyoruz) Merkür retrosu Koç burcunda başlıyor. Peki siz bu retrodan ne beklemelisiniz? Yaklaşan Koç burcundaki Merkür retrosu hakkında bilmeniz gereken her şey 👇

Kaynak: https://www.thecut.com/article/mercur...
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Yaklaşık üç hafta boyunca (25 Nisan'a kadar) Merkür, geriye doğru kayıyormuş gibi görünecek, ve her şeyi daha da sinir bozucu hale getirecek.

Yaklaşık üç hafta boyunca (25 Nisan'a kadar) Merkür, geriye doğru kayıyormuş gibi görünecek, ve her şeyi daha da sinir bozucu hale getirecek.

Ve Merkür her yıl birkaç kez bu geriye doğru dönüşü yapmasına rağmen, her Merkür retrosu kendi benzersiz kaos tarzına sahiptir.

Ve Merkür her yıl birkaç kez bu geriye doğru dönüşü yapmasına rağmen, her Merkür retrosu kendi benzersiz kaos tarzına sahiptir.

Merkür Güneş'in etrafında tam bir yörüngesini 88 günde tamamlayan bir gezegen yani kendisi aslında baya hızlı. günlük hayatımızda ise Merkür, karşılaştığımız her şey üzerinde egemenlik kurar: sosyal medya, e-postalar, metin mesajları ve her türlü alışveriş ve sözleşmeler.

Merkür Güneş'in etrafında tam bir yörüngesini 88 günde tamamlayan bir gezegen yani kendisi aslında baya hızlı. günlük hayatımızda ise Merkür, karşılaştığımız her şey üzerinde egemenlik kurar: sosyal medya, e-postalar, metin mesajları ve her türlü alışveriş ve sözleşmeler.
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Merkür'ün, ticaret, ulaşım, seyahat ve iletişimden sorumlu Roma tanrısıyla adını paylaşması bir tesadüf değil. Temelde Merkür, sosyal medya, e-postalar, metin mesajları ve her türlü alışveriş ve sözleşmeleri temsil eder. Genellikle bu iyi bir şeydir. Merkür, her şeyin plana göre gittiğinden emin olur.

Gerçekte, Merkür geriye gitmez. "Retro" hareket, Dünya'nın yörünge hızının diğer göksel cisimlerin dönüşüyle senkronize olmasıyla oluşan bir optik yanılsamadır.

Gerçekte, Merkür geriye gitmez. "Retro" hareket, Dünya'nın yörünge hızının diğer göksel cisimlerin dönüşüyle senkronize olmasıyla oluşan bir optik yanılsamadır.
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Aslında, tüm gezegenler 'retro hareket' eder; bu, kozmik ritmin tamamen normal bir parçasıdır. Ancak, Merkür retrosu en sık görülen ve dolayısıyla en kötü ün kazananıdır. Ve bu gezegen bir görsel bozulma yaşadığında, biz de her şeyin karışmasını yaşarız.

Bu Merkür retrosu ise, 1 Nisan Pazartesi günü başlayacak ve Koç burcunda gerçekleşecek.

Bu Merkür retrosu ise, 1 Nisan Pazartesi günü başlayacak ve Koç burcunda gerçekleşecek.
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İkizlerin birinci burcu olan Koç, ateşli ve neşeli bir yapıya sahiptir. Bu burç, hayata "düşünmeden önce atla" yaklaşımını benimser ve dürtüsel, tepkisel doğasıyla tanınır.

İkizlerin birinci burcu olan Koç, ateşli ve neşeli bir yapıya sahiptir. Bu burç, hayata "düşünmeden önce atla" yaklaşımını benimser ve dürtüsel, tepkisel doğasıyla tanınır.

İyi bir günde, Koç burcundaki Merkür cesur, cesur ve tutkulu olur - bu konum kendini savunmaktan, saçmalıkları eleştirmekten ve gönüllü olmaktan çekinmez.

Ancak kötü bir günde, mesela bir retro gününde Koç burcundaki Merkür biraz küstah olabilir.

Ancak kötü bir günde, mesela bir retro gününde Koç burcundaki Merkür biraz küstah olabilir.

Tabii ki, bu zorlayıcı özellikler Merkür retrosu sırasında artacaktır. Önümüzdeki üç hafta boyunca, birçok düşüncesiz, tepkisel tepki beklemeliyiz.

Tabii ki, bu zorlayıcı özellikler Merkür retrosu sırasında artacaktır. Önümüzdeki üç hafta boyunca, birçok düşüncesiz, tepkisel tepki beklemeliyiz.
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İnsanlar gerçekten demek istemedikleri şeyleri söyleyecekler. Küçük rahatsızlıklar büyük çözülmez sorunlara yol açacak. İletişim sorunları tam anlamıyla öfke nöbetlerine neden olacak. Ve çünkü Koç burcu zodyağın "bebeği" olarak kabul edilir (sonuçta ilk burçtur), bu yaklaşan Merkür retrosu sırasında hepimiz biraz olgunlaşmamış hissedeceğiz.

İnsanlar gerçekten demek istemedikleri şeyleri söyleyecekler. Küçük rahatsızlıklar büyük çözülmez sorunlara yol açacak. İletişim sorunları tam anlamıyla öfke nöbetlerine neden olacak. Ve çünkü Koç burcu zodyağın "bebeği" olarak kabul edilir (sonuçta ilk burçtur), bu yaklaşan Merkür retrosu sırasında hepimiz biraz olgunlaşmamış hissedeceğiz.

Merkür retrosu gerçekten baş ağrısı olabilir, ancak felaketler her zaman yönetilebilir, özellikle de önceden planlama yaparsanız.

Merkür retrosu gerçekten baş ağrısı olabilir, ancak felaketler her zaman yönetilebilir, özellikle de önceden planlama yaparsanız.

Oh, ve eski sevgilinizi engelleyin (bana daha sonra teşekkür edeceksiniz).

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Önümüzdeki birkaç hafta boyunca, utanç verici yazım hataları için mesajlarınızı kontrol etmeyi unutmayın ve onları doğru alıcılara gönderdiğinizden emin olun!

Önümüzdeki birkaç hafta boyunca, utanç verici yazım hataları için mesajlarınızı kontrol etmeyi unutmayın ve onları doğru alıcılara gönderdiğinizden emin olun!

Seyahat planlarınızı fazladan zamanla destekleyin çünkü gecikmeler kaçınılmaz olacaktır.

Seyahat planlarınızı fazladan zamanla destekleyin çünkü gecikmeler kaçınılmaz olacaktır.

En önemli dosyalarınızı yedekleyin, teknolojik çöküşlerle hasarı en aza indirmek için ve sözleşmelerinizin ayrıntılarını üç kez kontrol edin.

Telefon ve bilgisayar gibi aletlere dikkat. Bozulursa bu ekonomide ardından epey bir üzülürsünüz...

Telefon ve bilgisayar gibi aletlere dikkat. Bozulursa bu ekonomide ardından epey bir üzülürsünüz...

Bir de eski sevgilinizi engelleyin, unutmayın ex'den next olmaz!

Bir de eski sevgilinizi engelleyin, unutmayın ex'den next olmaz!
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Bu özel Merkür retrosu için en önemli ders ve en büyük zorluk, sakin kalmaktır. Hemen sonuçlara varmaktan kaçının. Dramatik suçlamalar yapmaktan veya önemsiz iletişim hataları yüzünden köprüleri yakmaktan kaçının. Sonra pişman olursunuz biz uyarmış olalım!

Bu özel Merkür retrosu için en önemli ders ve en büyük zorluk, sakin kalmaktır. Hemen sonuçlara varmaktan kaçının. Dramatik suçlamalar yapmaktan veya önemsiz iletişim hataları yüzünden köprüleri yakmaktan kaçının. Sonra pişman olursunuz biz uyarmış olalım!

Biliyoruz, her şeyin dün yapılmış olması gereken anlık bir dünyada yaşıyoruz  ancak önümüzdeki birkaç hafta boyunca, yavaşlama, zaman ayırma ve büyük bir kararı düşünmek için zaman ayırma sanatını benimsemeyi düşünün.

Koç burcundaki Merkür'ün daha zorlayıcı özelliklerinin zararını azaltmaya çalışırken, bu konumun olumlu yönlerine odaklanmanın harika bir fırsat olduğunu unutmayın.

Cesur olun! Hesaplanmış riskler alın! Kendiniz için konuşun! Liderlik becerilerinizi geliştirin!

Koç burcundaki Merkür, en otantik halimizi özür dilemeden kutlamamızı davet ediyor, bu yüzden isteklerinizi, ihtiyaçlarınızı ve arzularınızı ifade etmekten korkmayın.

Koç burcundaki Merkür, en otantik halimizi özür dilemeden kutlamamızı davet ediyor, bu yüzden isteklerinizi, ihtiyaçlarınızı ve arzularınızı ifade etmekten korkmayın.
onedio.com

Elbette, gerçekten anlaşılmanız birkaç deneme gerektirebilir, ama alıştırma yapmak mükemmeliyeti getirir.

Peki siz bu retro hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de durumlar nasıl? Buyurun yorumlara 👇

Peki siz bu retro hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de durumlar nasıl? Buyurun yorumlara 👇
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