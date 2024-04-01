Koç Burcundaki Merkür Retrosuyla Kaos Zirve Görecek!

Aslında, tüm gezegenler 'retro hareket' eder; bu, kozmik ritmin tamamen normal bir parçasıdır. Ancak, Merkür retrosu en sık görülen ve dolayısıyla en kötü ün kazananıdır. Ve bu gezegen bir görsel bozulma yaşadığında, biz de her şeyin karışmasını yaşarız.