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5 – 11 Ekim 2026 Haftanın Kristali Pirit

etiket 5 – 11 Ekim 2026 Haftanın Kristali Pirit

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
05.10.2026 - 16:15
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BU HAFTA BEREKETİ ÇAĞIRMAKTAN ÖNCE, BEREKETİN ÖNÜNDE NE DURUYOR ONU FARK ET!

Altın gibi parlayan görüntüsüyle dikkat çeken PİRİT, kristal çalışmalarında bolluk, bereket, özgüven, irade, motivasyon, çalışma disiplini ve maddi hedeflerle sembolik olarak ilişkilendirilen güçlü taşlardan biridir. 5–11 Ekim haftasında Pirit’i yalnızca “para gelsin” niyetiyle değil, “Emeğimin değerini biliyorum, fırsatları görüyorum ve kazancımı büyütmek için doğru adımları atıyorum” bilinciyle kullanın.

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Çünkü bereket sadece elinize geçen para değildir; doğru insanla karşılaşmak, doğru fikri fark etmek, emeğinizin karşılığını istemek, gereksiz harcamayı durdurmak ve size açılan fırsatı değerlendirecek cesareti göstermek de bereketin bir parçasıdır.

Çünkü bereket sadece elinize geçen para değildir; doğru insanla karşılaşmak, doğru fikri fark etmek, emeğinizin karşılığını istemek, gereksiz harcamayı durdurmak ve size açılan fırsatı değerlendirecek cesareti göstermek de bereketin bir parçasıdır.

Bu hafta Pirit’i çalışma masanızda, ofisinizde, kasanızın veya para alanınızın yakınında bulundurabilirsiniz; önemli bir iş görüşmesi, satış, proje veya maddi karar öncesinde birkaç dakika avucunuzda tutarak niyetinize odaklanabilirsiniz. Sabah Pirit’inizi elinize alın ve 3 kez “EMEĞİMİN KARŞILIĞINI ALMAYA, BEREKETİ FARK ETMEYE VE DOĞRU FIRSATLARI DEĞERLENDİRMEYE AÇIĞIM” deyin. Ardından haftanın sayı sekansı 369369’u niyet çalışmanıza ekleyebilirsiniz. 

Özellikle iş, kariyer, para, müşteri, satış, eğitim ve yeni proje hedefi olanlar için Pirit bu hafta güçlü bir sembolik odak taşı olabilir. Ancak önemli bir ayrıntı var: Pirit’i uzun süre suya koymayın ve “kristal suyu” hazırlamak için kullanmayın; demir sülfür yapısı nedeniyle su ve nemle temas ettirilmemesi daha uygundur.

 Temizlemek istediğinizde kuru ve yumuşak bir bez tercih edin. Haftanın niyeti şu olsun: “PARAYI KOVALAMIYORUM; DEĞER ÜRETİYOR, EMEĞİMİN KARŞILIĞINI KABUL EDİYORUM. BEREKETİM ARTSIN, KAZANCIM HAYRIMA BÜYÜSÜN, DOĞRU KAPILAR DOĞRU ZAMANDA AÇILSIN.” PİRİT mucize vaat etmez; kristal çalışmalarındaki kullanımı bilimsel bir tedavi değildir. Onu bu hafta hedefinizi, disiplininizi ve niyetinizi hatırlatan sembolik bir araç olarak kullanın. 

5–11 EKİM HAFTASININ KRİSTALİ PİRİT. HAFTANIN ANAHTAR KELİMELERİ: BEREKET, ÖZDEĞER, CESARET, DİSİPLİN, ÜRETİM VE KAZANÇ. Bu hafta Pirit çalışmasına katılanlar yorumlara sadece 369369 PİRİT yazsın!

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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