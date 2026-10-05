5 – 11 Ekim 2026 Haftanın Kristali Pirit
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BU HAFTA BEREKETİ ÇAĞIRMAKTAN ÖNCE, BEREKETİN ÖNÜNDE NE DURUYOR ONU FARK ET!
Altın gibi parlayan görüntüsüyle dikkat çeken PİRİT, kristal çalışmalarında bolluk, bereket, özgüven, irade, motivasyon, çalışma disiplini ve maddi hedeflerle sembolik olarak ilişkilendirilen güçlü taşlardan biridir. 5–11 Ekim haftasında Pirit’i yalnızca “para gelsin” niyetiyle değil, “Emeğimin değerini biliyorum, fırsatları görüyorum ve kazancımı büyütmek için doğru adımları atıyorum” bilinciyle kullanın.
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Çünkü bereket sadece elinize geçen para değildir; doğru insanla karşılaşmak, doğru fikri fark etmek, emeğinizin karşılığını istemek, gereksiz harcamayı durdurmak ve size açılan fırsatı değerlendirecek cesareti göstermek de bereketin bir parçasıdır.
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