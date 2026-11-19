Yeni Bir Türk Devleti Kuruluyor: Kırım Muhtar Cumhuriyeti Geliyor
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Kırım Tatar halkının millî lideri ve Ukrayna Millî Meclisi üyesi Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu, Kırım'ın özerklik statüsüne dair Ukrayna yönetimiyle her konuda anlaştıklarını söyledi. Türkiye Gazetesi'ne konuşan Kırımoğlu, savaş sürdüğü için anayasada değişiklik yapılamadığını, şartlar gerektirirse sürgünde bir cumhuriyet ilan etmenin de mümkün olduğunu belirtti.
Kaynak: Yılmaz Bilgen / Türkiye Gazetesi
Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu: "Muhtariyete dair her konuda anlaştık, ancak savaş sürerken anayasada değişiklik yapılamıyor."
Barış görüşmeleri için "kısa mola" uyarısı yapan Kırımoğlu, ateşkesin en çok Putin'e zaman kazandıracağını söyledi.
Dünyada 7 milyondan fazla Kırım Tatarı yaşıyor, yalnızca Türkiye'deki nüfus 4 milyon civarında.
Kırımoğlu'nun planı net: Özgür Kırım özerk olacak, şartlar zorlarsa sürgünde cumhuriyet ilan edilecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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