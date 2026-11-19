Süren barış görüşmelerine de değinen Kırımoğlu, bunların başarılı olmasının ancak başta Kırım olmak üzere işgal edilen tüm Ukrayna topraklarının iadesiyle mümkün olduğunu vurguladı. Trump liderliğindeki ABD'nin yaklaşımının da Putin'in tavrının da bu şartlardan uzak olduğunu söyleyen lider, bir ateşkes çıkarsa bunun 'zaman kazanma manevrası' olacağını belirtti: 'Daha büyük bir savaş için taraflar nefes alacak. Ardından çok daha dehşetli savaş kaçınılmaz.'

Kırımoğlu'na göre bu molaya Ukrayna'dan çok Putin ihtiyaç duyuyor. Rusya'nın Afrika, Kore ve Latin Amerika'dan paralı asker getirecek kadar zor durumda olduğunu söyleyen Kırımoğlu, yalnızca Kuzey Kore'den 13 bin savaşçının cephede bulunduğunu, resmî verilere göre cephe hattında günde ortalama 1.700 Rus askerinin öldüğünü ifade etti. Yıllardır süren ambargoların da Putin'i mali açıdan sıkıştırdığını ekledi.

Kırımoğlu, Aleksandr Dugin'in paylaştığı son haritaya da dikkat çekti. Tataristan, Başkurdistan, Kırım ve Türkiye'nin de aralarında olduğu bölgelerin Rus toprağı olarak gösterildiğini söyleyen lider, 'Hedef açık: Türksüz bir Asya, Kafkasya ve Anadolu' dedi.