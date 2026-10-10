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Trump'tan Zelenski İçin Sert Sözler: "Ukrayna'nın Yeni Bir Başkana İhtiyacı Var"

Trump'tan Zelenski İçin Sert Sözler: "Ukrayna'nın Yeni Bir Başkana İhtiyacı Var"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
10.10.2026 - 21:09
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump'a göre Zelenski, Rusya ile barış anlaşması yapabilecekken bunu yapmadı. Açıklama, Trump'ın Rusya'dan dizel yakıt tedariki konusunda Putin ile mutabakata varmasının ardından geldi.

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Trump yeni lider istiyor.

Trump yeni lider istiyor.

Trump, Zelenski'nin Rusya ile barış anlaşması yapabilecek yeni bir liderle değiştirilmesi gerektiğini savundu. Trump'a göre Zelenski birçok kez anlaşma yapabilecekken bunu yapmadı ve dünyaya sorun çıkarmak istiyor. Trump şu ifadeleri kullandı:

'Birçok kez anlaşma yapabilirdi ama nedense yapmıyor. Sanırım Ukrayna'nın yeni bir başkana ihtiyacı var. Dünyaya sorun çıkarmak istiyor. Artık buna son vermeli.'

Dizel anlaşması tartışma yarattı.

Dizel anlaşması tartışma yarattı.

Trump, ABD ve küresel pazara Rusya'dan dizel yakıt tedarik edilmesi konusunda Putin ile mutabakata vardı. Zelenski bu anlaşmayı eleştirerek Putin'e verilen hediyelerin barış getirmeyeceğini, Rusya'nın dizel gelirini daha fazla terör ve ihanetle ödeyeceğini söyledi ve savaşın uzatılmaması gerektiğini belirtti. Zelenski ayrıca anlaşmadan kendisine kimsenin haber vermediğini ifade etti. Axios ise ABD'li bir kaynaktan aktararak Zelenski'nin Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları durdurma yönündeki Washington'un tekrarlanan taleplerini görmezden geldiğini iddia etti ve Trump'ın bunun ardından Rusya ile dizel anlaşması yaptığını aktardı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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