Trump'tan Zelenski İçin Sert Sözler: "Ukrayna'nın Yeni Bir Başkana İhtiyacı Var"

Trump, Zelenski'nin Rusya ile barış anlaşması yapabilecek yeni bir liderle değiştirilmesi gerektiğini savundu. Trump'a göre Zelenski birçok kez anlaşma yapabilecekken bunu yapmadı ve dünyaya sorun çıkarmak istiyor. Trump şu ifadeleri kullandı:

'Birçok kez anlaşma yapabilirdi ama nedense yapmıyor. Sanırım Ukrayna'nın yeni bir başkana ihtiyacı var. Dünyaya sorun çıkarmak istiyor. Artık buna son vermeli.'