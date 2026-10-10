Trump'tan Zelenski İçin Sert Sözler: "Ukrayna'nın Yeni Bir Başkana İhtiyacı Var"
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump'a göre Zelenski, Rusya ile barış anlaşması yapabilecekken bunu yapmadı. Açıklama, Trump'ın Rusya'dan dizel yakıt tedariki konusunda Putin ile mutabakata varmasının ardından geldi.
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Trump yeni lider istiyor.
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Dizel anlaşması tartışma yarattı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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