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ABB'den Mansur Yavaş'ın AKP'ye Katılacağı İddialarına Yanıt: "Seçmen İradesine Sadakat..."

ABB'den Mansur Yavaş'ın AKP'ye Katılacağı İddialarına Yanıt: "Seçmen İradesine Sadakat..."

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
10.10.2026 - 16:55
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın farklı siyasi partilere katılacağı yönündeki iddialara belediyeden yanıt geldi. Açıklamada iddiaların her gün başka bir siyasi parti üzerinden gündeme getirildiği ve daha önce de defalarca yalanlandığı belirtildi. Yavaş'ın duruşunu özetleyen bir ifade ise açıklamanın öne çıkan cümlesi oldu.

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Belediye iddiaları yalanladı.

Belediye iddiaları yalanladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre Mansur Yavaş'ın farklı siyasi partilere katılacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. İddiaların her gün başka bir siyasi parti üzerinden gündeme getirildiği ve daha önce defalarca yalanlandığı belirtildi. Kamuoyundan bu iddialara itibar etmemesi istendi.

"Yavaş'ın duruşu seçmenin iradesine dayanıyor." denerek şu açıklama yapıldı:

"Yavaş'ın duruşu seçmenin iradesine dayanıyor." denerek şu açıklama yapıldı:

'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın farklı siyasi partilere katılacağı yönündeki iddialar defalarca yalanlanmasına rağmen ısrarla gündeme getirilmeye devam edilmektedir.

Her gün bir başka siyasi parti üzerinden ortaya atılan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Sayın Mansur Yavaş’ın bu konudaki tavrı son derece açıktır. Daha önce de ifade ettiği gibi vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçiye duyduğu güvenin korunması, her şeyden önce seçmenin iradesine gösterilen saygıyla mümkündür.

'Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur' sözleri ise Sayın Mansur Yavaş’ın bu konudaki duruşunun en açık ifadesidir.

Kamuoyunun, ısrarla tekrarlanan ve gerçeği yansıtmayan bu iddialara itibar etmemesini rica ederiz.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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