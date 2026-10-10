ABB'den Mansur Yavaş'ın AKP'ye Katılacağı İddialarına Yanıt: "Seçmen İradesine Sadakat..."

'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın farklı siyasi partilere katılacağı yönündeki iddialar defalarca yalanlanmasına rağmen ısrarla gündeme getirilmeye devam edilmektedir.

Her gün bir başka siyasi parti üzerinden ortaya atılan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Sayın Mansur Yavaş’ın bu konudaki tavrı son derece açıktır. Daha önce de ifade ettiği gibi vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçiye duyduğu güvenin korunması, her şeyden önce seçmenin iradesine gösterilen saygıyla mümkündür.

'Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur' sözleri ise Sayın Mansur Yavaş’ın bu konudaki duruşunun en açık ifadesidir.

Kamuoyunun, ısrarla tekrarlanan ve gerçeği yansıtmayan bu iddialara itibar etmemesini rica ederiz.'