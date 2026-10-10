ABB'den Mansur Yavaş'ın AKP'ye Katılacağı İddialarına Yanıt: "Seçmen İradesine Sadakat..."
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın farklı siyasi partilere katılacağı yönündeki iddialara belediyeden yanıt geldi. Açıklamada iddiaların her gün başka bir siyasi parti üzerinden gündeme getirildiği ve daha önce de defalarca yalanlandığı belirtildi. Yavaş'ın duruşunu özetleyen bir ifade ise açıklamanın öne çıkan cümlesi oldu.
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Belediye iddiaları yalanladı.
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"Yavaş'ın duruşu seçmenin iradesine dayanıyor." denerek şu açıklama yapıldı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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