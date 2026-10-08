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AK Partili Özlem Zengin'den Fon Krizi Çıkışı: Listenin Tamamı Açıklansın, Herkes Huzura Ulaşsın

AK Partili Özlem Zengin'den Fon Krizi Çıkışı: Listenin Tamamı Açıklansın, Herkes Huzura Ulaşsın

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
08.10.2026 - 13:47
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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Genel Kurulu'nda fon krizine ilişkin konuştu. Zengin, krizle bağlantılı listenin tamamının kamuoyuyla paylaşılmasını istediğini söyledi. Mağdurların belirlenerek 1 milyon liraya kadar ödemelere en kısa sürede başlanması için bir kurul oluşturulduğunu da açıkladı.

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AKP'li Özlem Zengin'den fon krizi çıkışı.

AKP'li Özlem Zengin'den fon krizi çıkışı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Genel Kurulu’nda fon krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaşananları “önemli bir mesele” olarak belirten Zengin, listenin tamamının kamuoyuna açıklanmasını isteyerek, “Bu liste açıklansın, herkes bence huzura ulaşsın” diye konuştu.

Zengin, “Bu yaşanan, adına ne koyarsak koyalım; fon zihni, fon krizi, fon meselesi, fon soygunu, ne dersek diyelim bu önemli bir meseledir” dedi.

Fon İzleme Kurulu oluşturulduğunu belirten Zengin, Bu kurulla birlikte önce mağdur olan insanlarla ilgili tablo tespit edilerek bir an evvel 1 milyona kadar olan ödemelerin yapılması hedefleniyor. Yargısal süreç zaten devam ediyor. En önemli kısmının da bu olduğunu düşünüyoruz” dedi.

"Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum."

"Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum."

Özlem Zengin, şu ifadeleri kullandı:

“Biz ‘Kim kaç lira almış’tan öte ‘Bu suç nasıl işlendi’, ‘Bu suçu işleyenler içerisinde kamuda kim, hangi şekilde dahil oldu’ bunun tespit edilmesi tüm Türkiye'nin geleceği için çok önemli, Türkiye siyasetinin geleceği için önemli. Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum. Hepsinin açıklanmasını istiyorum. Tamam, nasıl olursa bilmiyorum ama bu liste açıklansın, herkes bence huzura ulaşsın.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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