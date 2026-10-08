AK Partili Özlem Zengin'den Fon Krizi Çıkışı: Listenin Tamamı Açıklansın, Herkes Huzura Ulaşsın
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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Genel Kurulu'nda fon krizine ilişkin konuştu. Zengin, krizle bağlantılı listenin tamamının kamuoyuyla paylaşılmasını istediğini söyledi. Mağdurların belirlenerek 1 milyon liraya kadar ödemelere en kısa sürede başlanması için bir kurul oluşturulduğunu da açıkladı.
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AKP'li Özlem Zengin'den fon krizi çıkışı.
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"Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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