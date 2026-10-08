AK Partili Özlem Zengin'den Fon Krizi Çıkışı: Listenin Tamamı Açıklansın, Herkes Huzura Ulaşsın

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Genel Kurulu’nda fon krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaşananları “önemli bir mesele” olarak belirten Zengin, listenin tamamının kamuoyuna açıklanmasını isteyerek, “Bu liste açıklansın, herkes bence huzura ulaşsın” diye konuştu.

Zengin, “Bu yaşanan, adına ne koyarsak koyalım; fon zihni, fon krizi, fon meselesi, fon soygunu, ne dersek diyelim bu önemli bir meseledir” dedi.

Fon İzleme Kurulu oluşturulduğunu belirten Zengin, Bu kurulla birlikte önce mağdur olan insanlarla ilgili tablo tespit edilerek bir an evvel 1 milyona kadar olan ödemelerin yapılması hedefleniyor. Yargısal süreç zaten devam ediyor. En önemli kısmının da bu olduğunu düşünüyoruz” dedi.