Özgür Özel'in Fon İddialarına Ömer Çelik'ten Yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni Parti lideri Özgür Özel'e yanıt veren Ömer Çelik, iddiaları yalanladı. Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:

'Bu konuda devletin kurumlarının nasıl bir koordinasyon içerisinde ve ne kadar büyük bir süratle bu adımları attığını söyledim. Bu tip krizler dünyanın başka yerlerinde de gündeme gelmiş. Siyasi tarihte var. Kimisi bunu beş yılda temizlemiş, kimisi dokuz yılda temizlemiş. Şöyle olmuş, böyle olmuş.

Biz, sermaye piyasalarının çok küçük bir kısmını ilgilendiren bu meseleyi bütün boyutlarıyla ortaya çıkarma konusunda son derece kararlıyız. Spekülasyonla hareket etmiyoruz. Biz gerçekten bilgi, belge, data ile hareket ediyoruz.

Şimdi dün bu kişi çıkıyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza 'Bu işin merkezinde sen varsın, bu işin başında sen varsın.' diye haddini aşan, gayriahlaki ve hakkaniyetsiz açıklamalar yapıyor. Bu meselenin açığa çıkmasının ve bu meselenin temizlenmesinin başındaki irade Cumhurbaşkanımızdır. Verdiği talimatlarla bu sıkıntının, vurgunculuğun, dolandırıcılığın, buradaki şeytanlıkların temizlenmesi talimatını veren irade Cumhurbaşkanımızdır.

Yani ne hadle ve ne hakla Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanıyor? Cumhurbaşkanımızın aile bireylerini işin içine karıştırmaya çalışıyor. Bu işler defalarca ellerinde patladı. Buna yine devam ediyorlar. Bütün işlemler açık. Herkes ekranda görüyor ne olduğunu.

Yani burada bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi ya, bu işler siyasi yankesicilikle ele alınacak işler değil. Birbiriyle alakası olmayan şeyleri birbirine bağlamaya çalışıyorlar.

Dolayısıyla burada bu işin temizlenmesi iradesinin başındaki isim Cumhurbaşkanımızdır. Onların belediyelerindeki dolandırıcılıkların, vurgunların temizlenmesi mücadelesini de biz veriyoruz. Bu net. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızı hedef aldığı sözler, kendi partisini vurgunculara, dolandırıcılara kaptırmış birisinin siyasi saçmalıklarından öteye gitmiyor.

Bakın, bunu da net bir şekilde söylüyorum arkadaşlar. Cumhurbaşkanımızla bu konuda kamuoyuna yansıyan, yansımayan defalarca toplantı yapıldı. Biraz evvel MYK'nın kapalı bölümünde de konuşma yaptı ve bu konudaki iradesini bir kere daha net bir şekilde ortaya koydu. Burada elinde belge olan, bilgi olan alsın getirsin. Götürsün, yargıya versin.'