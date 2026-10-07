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Özgür Özel'in Fon İddialarına Ömer Çelik'ten Yanıt

Özgür Özel'in Fon İddialarına Ömer Çelik'ten Yanıt

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
07.10.2026 - 16:59
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Yeni Parti lideri Özgür Özel, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in fon krizinde 20 milyar TL çektiği iddialarıyla gündeme gelen AKP'li Osman Arıkan Nacar ile tatil yaptığını ileri sürdü. Söz konusu iddialara Ömer Çelik’ten yalanlama geldi.

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Özgür Özel ne demişti?

Özgür Özel ne demişti?

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında fon krizine değinmişti. Özgür Özel, AKP Sözcüsü Ömer Çelik hakkında da iddialarda bulunmuştu. Yeni Parti lideri şunları demişti:

“Benim annem babam bile 'Tam bu bir milyar... Milyar nedir?' anlaşılmıyor. Buradan vurulan para 3 bin 333 apartman dairesi parası! 3 bin 333 apartman dairesi! Diyor ki bu parayı kim kazanmış? Osman Arıkan Nacar. Peki normal şartlarda bu salondan birinin, herhangi birinin, ailesinden, yedi sülalesinden birinin fondan vurgun yaptığı çıksa manşet olur, değil mi? Peki bu kimmiş? 15 gün önce tatilini en yakın arkadaşıyla yapmış. En yakın arkadaşıyla baş başa tatil yapmış. Kimmiş? AK Parti'nin sözcüsü Sayın Ömer Çelik'miş! Bodrum'da tatil yapmışlar beraber!'

Ömer Çelik: "Elinde belge olan, bilgi olan alsın getirsin, yargıya versin."

Ömer Çelik: "Elinde belge olan, bilgi olan alsın getirsin, yargıya versin."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni Parti lideri Özgür Özel'e yanıt veren Ömer Çelik, iddiaları yalanladı. Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:

'Bu konuda devletin kurumlarının nasıl bir koordinasyon içerisinde ve ne kadar büyük bir süratle bu adımları attığını söyledim. Bu tip krizler dünyanın başka yerlerinde de gündeme gelmiş. Siyasi tarihte var. Kimisi bunu beş yılda temizlemiş, kimisi dokuz yılda temizlemiş. Şöyle olmuş, böyle olmuş.

Biz, sermaye piyasalarının çok küçük bir kısmını ilgilendiren bu meseleyi bütün boyutlarıyla ortaya çıkarma konusunda son derece kararlıyız. Spekülasyonla hareket etmiyoruz. Biz gerçekten bilgi, belge, data ile hareket ediyoruz.

Şimdi dün bu kişi çıkıyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza 'Bu işin merkezinde sen varsın, bu işin başında sen varsın.' diye haddini aşan, gayriahlaki ve hakkaniyetsiz açıklamalar yapıyor. Bu meselenin açığa çıkmasının ve bu meselenin temizlenmesinin başındaki irade Cumhurbaşkanımızdır. Verdiği talimatlarla bu sıkıntının, vurgunculuğun, dolandırıcılığın, buradaki şeytanlıkların temizlenmesi talimatını veren irade Cumhurbaşkanımızdır.

Yani ne hadle ve ne hakla Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanıyor? Cumhurbaşkanımızın aile bireylerini işin içine karıştırmaya çalışıyor. Bu işler defalarca ellerinde patladı. Buna yine devam ediyorlar. Bütün işlemler açık. Herkes ekranda görüyor ne olduğunu.

Yani burada bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi ya, bu işler siyasi yankesicilikle ele alınacak işler değil. Birbiriyle alakası olmayan şeyleri birbirine bağlamaya çalışıyorlar.

Dolayısıyla burada bu işin temizlenmesi iradesinin başındaki isim Cumhurbaşkanımızdır. Onların belediyelerindeki dolandırıcılıkların, vurgunların temizlenmesi mücadelesini de biz veriyoruz. Bu net. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızı hedef aldığı sözler, kendi partisini vurgunculara, dolandırıcılara kaptırmış birisinin siyasi saçmalıklarından öteye gitmiyor.

Bakın, bunu da net bir şekilde söylüyorum arkadaşlar. Cumhurbaşkanımızla bu konuda kamuoyuna yansıyan, yansımayan defalarca toplantı yapıldı. Biraz evvel MYK'nın kapalı bölümünde de konuşma yaptı ve bu konudaki iradesini bir kere daha net bir şekilde ortaya koydu. Burada elinde belge olan, bilgi olan alsın getirsin. Götürsün, yargıya versin.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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