Ömer Çelik: “Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Erdoğan’dır”
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AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Erdoğan’la üçüncü dönem” sözlerinin ardından “Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Erdoğan’dır” dedi.
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Ömer Çelik: “Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Erdoğan’dır”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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