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Ömer Çelik: “Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Erdoğan’dır”

Ömer Çelik: “Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Erdoğan’dır”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
07.10.2026 - 16:41
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AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Erdoğan’la üçüncü dönem” sözlerinin ardından “Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Erdoğan’dır” dedi.

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Ömer Çelik: “Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Erdoğan’dır”

Ömer Çelik: “Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Erdoğan’dır”

Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sözlerine teşekkür eden Ömer Çelik, “Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Erdoğan’dır” diye konuştu.

Devlet Bahçeli ne demişti?

Devlet Bahçeli ne demişti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye’nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanı seçilmesiyle mümkün olacaktır” ifadelerini kullanmıştı. 

Devlet Bahçeli şu ifadeleri kullanmıştı:

“Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanı seçilmesiyle mümkün olacaktır. Zira üçüncü dönem ülkemizde, bölgemizde ve dünyada birçok önemli gelişmeye gebedir ve öncelikli olarak bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır. O tecrübe ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı kurumsallığında Sayın Erdoğan’dadır. Bu nedenle, Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü ve TBMM anayasal iradesini bu yönde ortaya koyduğu takdirde, Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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