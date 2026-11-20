Abdullah Güngör, duvarlara yazmaya bir anlık kararla başladığını ve zamanla bunun vazgeçemediği bir alışkanlığa dönüştüğünü söyledi. Evin bütün odalarını farklı sözlerle doldurdu, bir yerde beğendiği yazıları da duvara geçirdi. Güngör, sürecin nasıl ilerlediğini şu sözlerle anlattı:

'Bir anlık refleksle başladı, sonra kendimi alamadım. Bir dörtlük yazarken ikincisi aklıma geliyordu, ardından üçüncüsü geliyordu. Bir yerde güzel bir yazı gördüysem onu da yazıyordum.'

Duvarlarda yer kalmayınca tavana yönelen Güngör, bu bölümün en zor kısım olduğunu belirtti. Tavandaki yazılar için şu ifadeleri kullandı:

'Tavana yazmak çok zor oldu. Yer kalmadığı için bir daha üzerinden kalemle geçtim.'