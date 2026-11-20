Duvarlara Şiir Yazan Kiracı Abdullah Güngör Tahliyenin Arkasındaki Hikâyeyi Anlattı
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İstanbul Büyükçekmece'de tahliye edildiği evin duvarlarına şiir yazan kiracı Abdullah Güngör, yaşadıklarını ayrıntılarıyla anlattı. Güngör, yazıların sevgilisi Nazik için kaleme alındığını söyledi. Evin duvarlarındaki satırlar, iş yerini kaybeden ve borç altında kalan bir çiftin hikâyesine uzanıyor.
Duvarlar dolunca tavana geçti.
Nazik'in yokluğu satırlara döküldü.
Borçlar ve hacizler üst üste geldi.
Ev sahibinden özür diledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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