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Cansel Elçin 30 Bin Liralık Kira İçin 125 Bin Lira İstedi, Mahkeme Kararını Verdi: Yeni Kira Belli Oldu!

Cansel Elçin 30 Bin Liralık Kira İçin 125 Bin Lira İstedi, Mahkeme Kararını Verdi: Yeni Kira Belli Oldu!

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
16.11.2026 - 14:46
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Şişli Teşvikiye'deki dairesini beş yıl önce kiraya veren oyuncu Cansel Elçin ile kiracısı arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşındı. Emsal kiraları gerekçe göstererek kiracısına ihtarname gönderen ünlü oyuncunun açtığı kira tespit davasında İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi kararını verdi. Dairenin yeni aylık kirası, talep edilen miktarın altında bir rakamda sabitlendi.

Kaynak: Milliyet

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Cansel Elçin, Paris'te oyunculuk eğitimi alan ve Hatırla Sevgili ile Muhtemel Aşk'ta rol alan bir oyuncu.

Cansel Elçin, Paris'te oyunculuk eğitimi alan ve Hatırla Sevgili ile Muhtemel Aşk'ta rol alan bir oyuncu.

1973'te İzmir'in Tire ilçesinde doğan Cansel Elçin, yıllarını Fransa'da geçirdi ve oyunculuk eğitimini Paris'te aldı. Türkiye'ye dönüşünün ardından Hatırla Sevgili ve Küçük Kıyamet gibi dizilerle izleyicinin karşısına çıkan oyuncu, son dönemde Muhtemel Aşk dizisindeki performansıyla da beğeni topladı. Eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile paylaştığı kareler ve 2025'te dünyaya gelen oğulları da magazin gündeminde sık sık yer bulan oyuncunun bu kez konuşulma sebebi, Şişli'deki dairesi nedeniyle girdiği kira davası oldu.

Mahkeme, Cansel Elçin'in kiracısına açtığı davada 30 bin liralık kirayı 90 bin liraya çıkardı.

Mahkeme, Cansel Elçin'in kiracısına açtığı davada 30 bin liralık kirayı 90 bin liraya çıkardı.

Cansel Elçin, Şişli Teşvikiye'deki dairesini 20 Aralık 2020'de kiraya vermişti ve sözleşme beşinci yılını doldurduğunda bölgedeki emsal kira bedellerini gerekçe göstererek kiracısına ihtarname gönderdi. Aylık 30 bin lira ödeyen kiracıdan yeni dönem için 125 bin lira talep edilirken, iddiaya göre ihtarnameye rağmen ödeme 30 bin lira üzerinden sürdürüldü. Bunun üzerine Elçin, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde kira tespit davası açarak dairenin aylık kirasının 125 bin lira olarak belirlenmesini istedi.

Mahkeme ise aylık 30 bin lira olan kira bedelini, eski kiracı indirimi uygulayarak 90 bin liraya yükseltti. Beş yılı aşan kira ilişkilerinde hâkim, emsal kiraları ve hakkaniyeti gözeterek bedeli yeniden belirleyebildiği için Elçin'in talebi ile karar arasındaki fark da bu indirimden kaynaklandı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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