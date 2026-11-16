Cansel Elçin 30 Bin Liralık Kira İçin 125 Bin Lira İstedi, Mahkeme Kararını Verdi: Yeni Kira Belli Oldu!
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Şişli Teşvikiye'deki dairesini beş yıl önce kiraya veren oyuncu Cansel Elçin ile kiracısı arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşındı. Emsal kiraları gerekçe göstererek kiracısına ihtarname gönderen ünlü oyuncunun açtığı kira tespit davasında İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi kararını verdi. Dairenin yeni aylık kirası, talep edilen miktarın altında bir rakamda sabitlendi.
Kaynak: Milliyet
Cansel Elçin, Paris'te oyunculuk eğitimi alan ve Hatırla Sevgili ile Muhtemel Aşk'ta rol alan bir oyuncu.
Mahkeme, Cansel Elçin'in kiracısına açtığı davada 30 bin liralık kirayı 90 bin liraya çıkardı.
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