Cansel Elçin 30 Bin Liralık Kira İçin 125 Bin Lira İstedi, Mahkeme Kararını Verdi: Yeni Kira Belli Oldu!

Cansel Elçin, Şişli Teşvikiye'deki dairesini 20 Aralık 2020'de kiraya vermişti ve sözleşme beşinci yılını doldurduğunda bölgedeki emsal kira bedellerini gerekçe göstererek kiracısına ihtarname gönderdi. Aylık 30 bin lira ödeyen kiracıdan yeni dönem için 125 bin lira talep edilirken, iddiaya göre ihtarnameye rağmen ödeme 30 bin lira üzerinden sürdürüldü. Bunun üzerine Elçin, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde kira tespit davası açarak dairenin aylık kirasının 125 bin lira olarak belirlenmesini istedi.

Mahkeme ise aylık 30 bin lira olan kira bedelini, eski kiracı indirimi uygulayarak 90 bin liraya yükseltti. Beş yılı aşan kira ilişkilerinde hâkim, emsal kiraları ve hakkaniyeti gözeterek bedeli yeniden belirleyebildiği için Elçin'in talebi ile karar arasındaki fark da bu indirimden kaynaklandı.