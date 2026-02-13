Cansel Elçin, Hatırla Sevgili'deki Partneri Beren Saat'in Sette Kırdığı Rekoru Açıkladı
Ekranını en sevilen dönem dizilerinden Hatırla Sevgili'de başrol olan Cansel Elçin, partneri Beren Saat hakkında yıllar sonra konuştu. Gazete Magazin'e konuşan Cansel Elçin, Beren Saat'in Hatırla Sevgili döneminde 72 saat boyunca uyumadan çalıştığını açıkladı.
KAYNAK: Gazete Magazin
Cansel Elçin'in Beren Saat hakkındaki açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
