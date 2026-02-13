onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Cansel Elçin, Hatırla Sevgili'deki Partneri Beren Saat'in Sette Kırdığı Rekoru Açıkladı

Cansel Elçin, Hatırla Sevgili'deki Partneri Beren Saat'in Sette Kırdığı Rekoru Açıkladı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.02.2026 - 17:56

Ekranını en sevilen dönem dizilerinden Hatırla Sevgili'de başrol olan Cansel Elçin, partneri Beren Saat hakkında yıllar sonra konuştu. Gazete Magazin'e konuşan Cansel Elçin, Beren Saat'in Hatırla Sevgili döneminde 72 saat boyunca uyumadan çalıştığını açıkladı.

KAYNAK: Gazete Magazin

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cansel Elçin, Hatırla Sevgili dizisindeki partneri Beren Saat hakkında yıllar sonra konuştu.

Cansel Elçin, Hatırla Sevgili dizisindeki partneri Beren Saat hakkında yıllar sonra konuştu.

Cansel Elçin, ilk şarkısı CapitaliZoo'yu çıkarmasının ardından gündemden düşmeyen Beren Saat hakkında beklenmedik bir itirafta bulundu. Hatırla Sevgili dizisinde partner olan ikili bir dönemin en beğenilen dizi çiftleri arasında yer almıştı. Cansel Elçin, Beren Saat'in çalışkanlığını överken ünlü oyuncunun Hatırla Sevgili döneminde 72 saat hiç uyumadan çalışarak büyük bir rekora imza attığını açıkladı.

Cansel Elçin'in Beren Saat hakkındaki açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın