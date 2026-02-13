onedio
Adını Feriha Koydum'un Senaryosunun Esinlenme Olduğuna Dair 14 Yıl Önce Açılan Dava Sonuçlandı

Adını Feriha Koydum'un Senaryosunun Esinlenme Olduğuna Dair 14 Yıl Önce Açılan Dava Sonuçlandı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.02.2026 - 16:30

2011-2012 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan efsane dizi Adını Feriha Koydum için 14 yıl önce dava açılmıştı. Ünlü yazar Gülten Dayıoğlu'nun açtığı dava sonunda sonuçlandı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlardan Adını Feriha Koydum'la ilgili açılan davada karar netleşti.

Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlardan Adını Feriha Koydum'la ilgili açılan davada karar netleşti.

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerde yer aldığı Adını Feriha Koydum, 2011-2012 yıllarına damga vuran yerli diziler arasındaydı. Adını Feriha Koydum'un tekrar bölümleri hala çok izlenirken diziye senaryosunun esinlenme olduğuna dair dava açılmıştı. Söz konusu dava tam 14 yıl sonra sonuçlandı.

Mahkeme, dizinin senaryosu ile edebiyatımızın usta isimlerinden 91 yaşındaki Gülten Dayıoğlu’nun çok okunan romanı 'Yeşil Kiraz' arasında benzerlik ve bağlantı bulunduğu kararına vardı.

Kararın ardından yapımcı Fatih Aksoy, senarist Melis Civelek ve Medyapım CEO'su Murat Saygı, Gülten Dayıoğlu'nu ziyaret etti.

Kararın ardından yapımcı Fatih Aksoy, senarist Melis Civelek ve Medyapım CEO’su Murat Saygı, Gülten Dayıoğlu’nu ziyaret etti.

Görüşmede taraflar arasında yeni bir dönem başlatan adımlar atıldı. Medyapım, 2007 yılında kurulan Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı’na 10 yıl boyunca ana sponsor olma kararı aldı.

Bununla birlikte Dayıoğlu’nun eserlerini daha geniş izleyici kitleleriyle buluşturmak amacıyla Dayıoğlu Sanat Ltd. ile ortak projeler geliştirilmesi konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Planlanan çalışmalar arasında yazarın hayatını ve edebi mirasını odağına alacak bir belgesel projesi de bulunuyor.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
