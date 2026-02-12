Vefat Eden Kanbolat Görkem Arslan'ın Poyraz Karayel Zamanındaki Anısı Yeniden Gündem Oldu
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Sosyal medyada vefat eden oyuncunun dizi ve filmlerindeki pek çok sahnesi yeniden paylaşılırken Poyraz Karayel'deki rol arkadaşı Celil Nalçakan'ın bir programda anlattığı anıları yeniden gündem oldu.
Kanbolat Görkem Arslan geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Celil Nalçakan ve Kanbolat Görkem Arslan'ın gündem olan anısını buradan izleyebilirsiniz:
