Vefat Eden Kanbolat Görkem Arslan'ın Poyraz Karayel Zamanındaki Anısı Yeniden Gündem Oldu

Vefat Eden Kanbolat Görkem Arslan'ın Poyraz Karayel Zamanındaki Anısı Yeniden Gündem Oldu

Esra Demirci
12.02.2026 - 14:30
12.02.2026 - 14:30

Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Sosyal medyada vefat eden oyuncunun dizi ve filmlerindeki pek çok sahnesi yeniden paylaşılırken Poyraz Karayel'deki rol arkadaşı Celil Nalçakan'ın bir programda anlattığı anıları yeniden gündem oldu.

Kanbolat Görkem Arslan geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Kanbolat Görkem Arslan geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Henüz 45 yaşındaki oyuncunun ani vefatı sevenlerini üzerken sosyal medyada bir video yeniden gündem oldu. Poyraz Karayel'de beraber rol aldığı Celil Nalçakan'ın Kanbolat Görkem Arslan'la alakalı anısını anlattığı video sanatçının vefatının ardından paylaşım rekoru kırdı.

Celil Nalçakan ve Kanbolat Görkem Arslan'ın gündem olan anısını buradan izleyebilirsiniz:

