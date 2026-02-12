onedio
Bir Reyting Kurbanı Daha! Star TV'nin Sevilen Dizisi Final Yapıyor

yerli dizi Reyting
Esra Demirci
12.02.2026 - 12:27

Yerli diziler arasındaki reyting rekabeti bir dizinin daha final yapmasına neden oldu. Star TV ekranlarında iki sezondur yayınlanan Sahipsizler dizisi çarşamba akşamı aldığı düşük reytingler nedeniyle final kararıyla karşı karşıya kaldı. 

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Final yapan diziler arasına Star TV'nin sevilen işlerinden Sahipsizler de dahil oldu.

2. sezonuyla ekrana gelen Sahipsizler, çarşamba akşamları rakibi olan Eşref Rüya ve Kuruluş Orhan'ın gerisinde kalırken reyting mücadelesine Yeraltı dizisi dahil oldu. 11 Şubat Çarşamba reytinglerinde yine istenilen sonuçlar elde edilemeyince Sahipsizler için final kararı alındı.

Sahipsizler dizisi bölüm maliyetini karşılayamadığı ve her hafta zarar ettiği için final yapacak.

Birsen Altuntaş, Sahipsizler dizisinin 51. bölümüyle ekranlara veda edeceğini açıkladı.

