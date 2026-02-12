Bir Reyting Kurbanı Daha! Star TV'nin Sevilen Dizisi Final Yapıyor
Final yapan diziler arasına Star TV'nin sevilen işlerinden Sahipsizler de dahil oldu.
Sahipsizler dizisi bölüm maliyetini karşılayamadığı ve her hafta zarar ettiği için final yapacak.
