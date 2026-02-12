onedio
Survivor'da Beyza, Görüşmediği Babasından Haber Alınca Gözyaşlarına Boğuldu

Survivor'da Beyza, Görüşmediği Babasından Haber Alınca Gözyaşlarına Boğuldu

Esra Demirci
Esra Demirci
12.02.2026 - 11:07

Survivor 2026'nın yeni bölümünde duygu dolu anlar yaşandı. Acun Ilıcalı yarışmacılara yeni bir iletişim oyununun oynanacağını açıkladı fakat Beyza'ya bambaşka bir müjde verdi. Acun Ilıcalı, babasıyla görüşmediğini açıklayan Beyza'ya babasından mektup geldiğini ve babasının kendisini izlediğini söyledi. Beyza duydukları karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Survivor 2026 yarışmacılarından Beyza'nın babasıyla ilgili açıklamaları gündem olmuştu.

Survivor 2026 yarışmacılarından Beyza'nın babasıyla ilgili açıklamaları gündem olmuştu.

Bir oyun sonrası aldığı sayıda 'Baba, beni izlediğini biliyorum. teşekkür ederim.'  diyen Beyza, babasıyla arasındaki ilişkiyi 'İlişkimiz vardı değil, yani ben baba dediğimi hatırlamıyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum buradan sonrasını, her şeyi'  sözleriyle açıklamıştı.

Survivor'ın yeni bölümünde tekrardan iletişim oyunu oynanacağını açıklayan Acun Ilıcalı, Beyza'ya babasından mektup geldiğini açıkladı. Ayrıca Beyza'nın babasına sayı armağan ettiği anlarda babasının ekran başında olduğunu belirtti.

Beyza'nın Survivor'daki duygu dolu anlarını buradan izleyebilirsiniz:

Buradan izleyebilirsiniz:

