Survivor'da Beyza, Görüşmediği Babasından Haber Alınca Gözyaşlarına Boğuldu
Survivor 2026'nın yeni bölümünde duygu dolu anlar yaşandı. Acun Ilıcalı yarışmacılara yeni bir iletişim oyununun oynanacağını açıkladı fakat Beyza'ya bambaşka bir müjde verdi. Acun Ilıcalı, babasıyla görüşmediğini açıklayan Beyza'ya babasından mektup geldiğini ve babasının kendisini izlediğini söyledi. Beyza duydukları karşısında gözyaşlarına boğuldu.
Survivor 2026 yarışmacılarından Beyza'nın babasıyla ilgili açıklamaları gündem olmuştu.
