Survivor'da Nagihan, Seren Ay'a Saldırdı, Seren Ay'ın Yaralandığı Açıklandı

All star yarışmacılarının gelmesiyle beraber Survivor'da kaos bir anda yükseldi. Ünlüler takımındaki Seren Ay ve Nagihan'ın yıldızı bir türlü kavuşmazken yeni bölümde ikili arasında sandalye fırlatma tartışması yaşanmıştı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise bu olayın daha da büyüdüğü ortaya çıktı.

Survivor'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı, yarışmacılara Nagihan'ın Seren Ay'a saldırdığını açıkladı. 'Nagihan'ı durduramadık' ifadesini kullanan Acun Ilıcalı aynı zamanda Seren Ay'ın kolunun hasar gördüğünü ve gözetim altında tutulduğunu belirtti. Sosyal medyada ise Nagihan'ın bu hareketinin ardından diskalifiye edilmesi bekleniyor.