Survivor'da Nagihan, Seren Ay'a Saldırdı, Seren Ay'ın Yaralandığı Açıklandı
Survivor 2026'nın en büyük olayı patlak verdi. Nagihan ve Seren Ay arasındaki tartışma yeni bölümde büyüdü. Acun Ilıcalı yeni bölüm fragmanında Nagihan'ın Seren Ay'a saldırdığını ve genç yarışmacıyı yaraladığını açıkladı. Fragmanda Nagihan'ın diskalifiye edildiğine dair herhangi bir ifade yer almadı.
Survivor 2026'nın ilk diskalifiyesi yaşanabilir.
Nagihan'ın Seren Ay'a saldırdığı Survivor fragmanını buradan izleyebilirsiniz:
