Survivor'da Nagihan, Seren Ay'a Saldırdı, Seren Ay'ın Yaralandığı Açıklandı

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci
12.02.2026 - 08:28

Survivor 2026'nın en büyük olayı patlak verdi. Nagihan ve Seren Ay arasındaki tartışma yeni bölümde büyüdü. Acun Ilıcalı yeni bölüm fragmanında Nagihan'ın Seren Ay'a saldırdığını ve genç yarışmacıyı yaraladığını açıkladı. Fragmanda Nagihan'ın diskalifiye edildiğine dair herhangi bir ifade yer almadı.

Survivor 2026'nın ilk diskalifiyesi yaşanabilir.

All star yarışmacılarının gelmesiyle beraber Survivor'da kaos bir anda yükseldi. Ünlüler takımındaki Seren Ay ve Nagihan'ın yıldızı bir türlü kavuşmazken yeni bölümde ikili arasında sandalye fırlatma tartışması yaşanmıştı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise bu olayın daha da büyüdüğü ortaya çıktı.

Survivor'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı, yarışmacılara Nagihan'ın Seren Ay'a saldırdığını açıkladı. 'Nagihan'ı durduramadık' ifadesini kullanan Acun Ilıcalı aynı zamanda Seren Ay'ın kolunun hasar gördüğünü ve gözetim altında tutulduğunu belirtti. Sosyal medyada ise Nagihan'ın bu hareketinin ardından diskalifiye edilmesi bekleniyor.

Nagihan'ın Seren Ay'a saldırdığı Survivor fragmanını buradan izleyebilirsiniz:

2015 yılından beri editörlük yapıyorum. 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
