Taşacak Bu Deniz'in Oruç ve İso'sunun Yıllar Önce de Aynı Dizide Rol Aldığı Ortaya Çıktı
TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de İso ve Oruç karakterlerine hayat veren Erdem Şanlı ve Burak Yörük'ün yıllar önce de aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. Peki, Burak Yörük ve Erdem Şanlı hangi dizide rol arkadaşı oldu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Reyting rekortmeni Taşacak Bu Deniz'in Oruç ve İso'su meğer yıllar önce de aynı dizide rol almış!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taşacak Bu Deniz'den önce Aşk Mantık İntikam dizisinde oynamışlar.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın