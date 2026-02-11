onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Taşacak Bu Deniz'in Oruç ve İso'sunun Yıllar Önce de Aynı Dizide Rol Aldığı Ortaya Çıktı

Taşacak Bu Deniz'in Oruç ve İso'sunun Yıllar Önce de Aynı Dizide Rol Aldığı Ortaya Çıktı

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.02.2026 - 22:07

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de İso ve Oruç karakterlerine hayat veren Erdem Şanlı ve Burak Yörük'ün yıllar önce de aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. Peki, Burak Yörük ve Erdem Şanlı hangi dizide rol arkadaşı oldu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Reyting rekortmeni Taşacak Bu Deniz'in Oruç ve İso'su meğer yıllar önce de aynı dizide rol almış!

Reyting rekortmeni Taşacak Bu Deniz'in Oruç ve İso'su meğer yıllar önce de aynı dizide rol almış!

Oruç Furtuna ve İso Furtuna karakterlerine hayat veren Burak Yörük ve Erdem Şanlı, son dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alıyor. Trabzon'un enfes atmosferinde çekilen Taşacak Bu Deniz'deki performanslarıyla yıldızları daha da parlayan ikilinin 2021 yılında NOW'da yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde rol aldığı ortaya çıktı.

Taşacak Bu Deniz'den önce Aşk Mantık İntikam dizisinde oynamışlar.

Taşacak Bu Deniz'den önce Aşk Mantık İntikam dizisinde oynamışlar.

Aşk Mantık İntikam'ın başrol oyuncuları arasında yer alan Burak Yörük dizide uzun süre Çınar karakterine hayat vermişti. Dikkatli seyirciler Erdem Şanlı'nın dizide birkaç bölümlüğüne Barış karakterini canlandırdığını fark etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın