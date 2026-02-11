Celil Nalçakan, Vefat Eden Kanbolat Görkem Arslan'la Son Mesajlaşmalarını Yayınladı
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Sevilen oyuncunun ani vefatı sanat dünyasını yasa boğarken Poyraz Karayel'deki rol arkadaşı Celil Nalçakan, Arslan'a son mesajlaşmalarını paylaştı.
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.
Celil Nalçakan, vefat eden Kanbolat Görkem Arslan'la son mesajlaşmalarını yayınladı.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
