Celil Nalçakan, Vefat Eden Kanbolat Görkem Arslan'la Son Mesajlaşmalarını Yayınladı

Esra Demirci
Esra Demirci
11.02.2026 - 19:32

Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Sevilen oyuncunun ani vefatı sanat dünyasını yasa boğarken Poyraz Karayel'deki rol arkadaşı Celil Nalçakan, Arslan'a son mesajlaşmalarını paylaştı.

Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

Çemberimde Gül Oya, Ezel, Poyraz Karayel gibi yapımlarda rol alan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında hayatını kaybetti. Gece yarısı Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlanan Kanbolat Görkem Arslan, ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sosyal medyada pek çok meslektaşı ünlü oyuncunun vefatının ardından taziye mesajı yayınlarken Poyraz Karayel'deki rol arkadaşı Celil Nalçakan'dan da paylaşım geldi.

Celil Nalçakan, vefat eden Kanbolat Görkem Arslan'la son mesajlaşmalarını yayınladı.

Poyraz Karayel'de beraber rol alan ikili sonrasında çok yakın arkadaş olmuşlardı. Kanbolat Görkem Arslan'ın vefatının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Celil Nalçakan, yakın arkadaşı olan ünlü oyuncuyla son mesajlaşmalarının ekran görüntüsünü yayınlayıp 'Bana bunu nasıl yaparsın?' yazdı.

