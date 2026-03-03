onedio
Bayern Münih'in Hedefinde Galatasaray'ın Yıldızı Victor Osimhen Var

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.03.2026 - 23:34

Fransız basınından FootMercato'nun haberine göre pek çok Avrupa devi Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen için nabız yokluyor. İngiliz golcü Harry Kane'in ayrılacağı senaryoda 9 numarayı Nijeryalıya teslim etmek isteyen Alman devinde bu transfer için teknik direktör Vincent Kompany onay verdi.

Osimhen Bayern'in radarında!

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak geldiği Galatasaray'ın şampiyonluğundaki katkısı nedeniyle rekor ücretle bonservisi alınan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla sarı kırmızılıları son 16'ya taşıyan Nijeryalı golcüye Avrupa'nın devlerinin ilgisi sürüyor.

Masadaki rakam 150 milyon euro!

Bayern'de Harry Kane sonrası için rota Osimhen'e yöneleceği iddialarının yanısıra PSG yüksek maliyeti nedeniyle bu transferde masadan kalktı. Oyuncuyla Juventus ve Atletico Madrid de ilgilenirken sarı kırmızılıların golcüsünün Suudi Arabistan'dan gelecek tekliflere kapalı olduğu ve kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği aktarıldı.

