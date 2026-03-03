Bayern Münih'in Hedefinde Galatasaray'ın Yıldızı Victor Osimhen Var
Fransız basınından FootMercato'nun haberine göre pek çok Avrupa devi Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen için nabız yokluyor. İngiliz golcü Harry Kane'in ayrılacağı senaryoda 9 numarayı Nijeryalıya teslim etmek isteyen Alman devinde bu transfer için teknik direktör Vincent Kompany onay verdi.
Osimhen Bayern'in radarında!
Masadaki rakam 150 milyon euro!
