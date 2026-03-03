onedio
Paris Moda Haftası'nın Özel Davetlisi Serenay Sarıkaya Güzelliğiyle Nefes Kesti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.03.2026 - 23:40

Bir markanın davet ettiği ilk Türk olarak Paris Moda Haftası'na katılan ve geçtiğimiz saatlerde kırmızı halıya adım atan Serenay Sarıkaya ortalığı ayağa kaldırdı.

Güzelliğiyle nefes kesti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türk televizyon ve sinema dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya, hayatımıza gencecik bir kız olarak girdiği ilk andan itibaren tüm bakışları üzerine toplamayı başardı.

Türk televizyon ve sinema dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya, hayatımıza gencecik bir kız olarak girdiği ilk andan itibaren tüm bakışları üzerine toplamayı başardı.

Hem güzelliği hem de oyunculuğuyla kısa sürede yıldızlaşan Sarıkaya, yer aldığı her projede adından söz ettirdi. Kariyeri boyunca birçok başarılı yapımda rol alan oyuncuyu en son Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ikinci sezonunda izlemiştik. Proje sonrası bir süre dinlenmeye çekilen Serenay Sarıkaya, bu süreçte özel hayatıyla gündeme geldi. 

Özellikle aşk yaşadığı Mert Demir ile havaalanında el ele görüntülenmesi, her seferinde samimi ama mesafeli röportajlar vermesi magazin manşetlerini süsledi. 

Ne zaman bir davete katılsa ortalığı adeta yangın yerine çevirmeyi başaran Serenay Sarıkaya, hasreti ise geçtiğimiz saatlerde bitirdi.

Kendisi geçtiğimiz saatlerde bir ilke imza attı!

Dünyaca ünlü marka Yves Saint Laurent’nin (YSL) Paris Moda Haftası kapsamındaki defilesine davet edilen ilk Türk ünlü olarak tarihe geçti. Birkaç saat önce Paris’e iniş yapan Sarıkaya, kırmızı halıya adım attığı ilk andan itibaren sosyal medyayı ayağa kaldırdı. 

Siyah yüksek bel deri pantolonunu, derin dekolteli ve önden bağlamalı beyaz gömlekle kombinleyen oyuncu, oversize güneş gözlüğü ve iddialı küpeleriyle modern, güçlü ve son derece özgüvenli bir siluet çizdi. Moda haftasına adeta Serenay imzası bıraktı. 

Serenay Sarıkaya yine yaptı yapacağını... Ve bir kez daha güzelliğiyle nefes kesti.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

