Paris Moda Haftası'nın Özel Davetlisi Serenay Sarıkaya Güzelliğiyle Nefes Kesti!

Hem güzelliği hem de oyunculuğuyla kısa sürede yıldızlaşan Sarıkaya, yer aldığı her projede adından söz ettirdi. Kariyeri boyunca birçok başarılı yapımda rol alan oyuncuyu en son Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ikinci sezonunda izlemiştik. Proje sonrası bir süre dinlenmeye çekilen Serenay Sarıkaya, bu süreçte özel hayatıyla gündeme geldi.

Özellikle aşk yaşadığı Mert Demir ile havaalanında el ele görüntülenmesi, her seferinde samimi ama mesafeli röportajlar vermesi magazin manşetlerini süsledi.

Ne zaman bir davete katılsa ortalığı adeta yangın yerine çevirmeyi başaran Serenay Sarıkaya, hasreti ise geçtiğimiz saatlerde bitirdi.