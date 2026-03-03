Paris Moda Haftası'nın Özel Davetlisi Serenay Sarıkaya Güzelliğiyle Nefes Kesti!
Bir markanın davet ettiği ilk Türk olarak Paris Moda Haftası'na katılan ve geçtiğimiz saatlerde kırmızı halıya adım atan Serenay Sarıkaya ortalığı ayağa kaldırdı.
Güzelliğiyle nefes kesti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk televizyon ve sinema dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya, hayatımıza gencecik bir kız olarak girdiği ilk andan itibaren tüm bakışları üzerine toplamayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendisi geçtiğimiz saatlerde bir ilke imza attı!
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın