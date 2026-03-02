onedio
3 Mart Salı Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Balık Burcu
3 Mart 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.03.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Mart Salı gününüz nasıl geçecek? 3 Mart Salı günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün karşıt burcunda gerçekleşen tam Ay tutulmasının etkisi altındasın ve bu etki, kariyerindeki tüm ortaklık ve iş birliklerini keskin bir kadersel neşterle kesip atıyor. Bugün, birlikte yol yürüdüğün bir kişinin aslında seninle aynı hedeflere sahip olmadığını çok net bir şekilde göreceksin. Kendi başına ve kendi belirlediğin kurallarla ilerleme zamanının geldiğini tüm hücrelerinde hissediyor musun? Öyleyse, neyi bekliyorsun?

Bugün başkalarının senin adına karar vermesine izin vermemelisin! Kendi adına riskler almalı, iş değişikliği için istifa etmeyi bile düşünmeli ama günün sonunda istediğini yapmalısın. Gökyüzü, bugün her zamankinden çok daha net sınırlar çizmeni ve başkalarına hayır demeni istiyor. Herkesten farklı, sezgisel ve güçlü olduğunu kabul etmenin tam sırası!  

Aşk hayatına baktığımızda ise bugün ilişkinde 'tamam mı, devam mı?' sorusunun cevabına odaklanacaksın. Eğer birlikteliğin varsa, partnerinin bencil bir davranışı bugün bardağı taşıran son damla olabilir ve kalbindeki bağın koptuğunu hissedebilirsin. Ama bekarsan, ruh ikizini bulabilirsin. Kendini tamamen bırakacağın gerçek bir aşkı yaşamak için bu yabancıya bir şans vermeyi de düşünmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

