27 Şubat Cuma Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

27 Şubat 2026, Günlük Burç Yorumu

26.02.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 27 Şubat Cuma gününüz nasıl geçecek? 27 Şubat Cuma günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün duygusal iniş çıkışların iş hayatına yansıması son derece olası. Zira, Merkür retrosu başlıyor! Bu retro, önce ev ve aile konularını, yaşam düzenini etkiliyor. Yani, evrenin enerjisi evinle, ailenle ve yaşam düzeninle ilgili konuları vurguluyor. Belki de artık duygularınla profesyonel hayatını, hayallerle gerçeği ayırma zamanı gelmiştir. 

Tabii bu durumda iş hayatında da bazı değişiklikler yapabilirsin. Ailen ile çalıştığın iş düzeninden ayrılabilirsin. Ya da evden çalışma yerine ofis ziyaretlerini düşünmelisin. Kendine alan açman şart. Söz konusu kariyer olduğunda daha fazla bireysel karar almaya ve yalnız olmaya ihtiyacın var gibi görünüyor! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise gizli olanın çekimine kapılabilirsin. Merkür retronun seni çeken enerjisine kapılıp şehvet ve arzularına kapılabilirsin... Dikkatli ol, bu saklamak zorunda kaldığın bu yakınlaşma sonunda kalbini kırabilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerin seni yakalayabilir. Dostlukların ise bozulabilir. İp üzerinde yürüyorsun, duygusal bir ruha sahip bu cambazın sonu pek iyi değil!

