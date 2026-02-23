Sevgili Balık, bugün aile hayatınla ilgili bir durum, iş hayatını bir nebze etkileyebilir. Belki evden çalışmayı düşünüyorsun ya da belki de yeni bir eve taşınmayı planlıyorsun. Hatta belki de hayatındaki düzeni değiştirmen gerekiyor. İşte tüm bu durumlar başlangıçta biraz huzursuzluk yaratabilir ama uzun vadede rahat bir nefes almana yardımcı olacaklar.

Bir yandan da maddi ve manevi anlamda bağımsızlığını ilan etmek üzeresin. Zira Güneş'in yolunu aydınlattığı bugün, değişimle başlıyorsa; sen de başarma, ilerleme ve güçlenme fırsatlarını kaçırma. Konfor alnından çık, yeni düzende gücüne güç kat. Sıkı dur, bu yılın en büyük fırsatı da olabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise romantik bir esinti var. Sevdiğin kişiyle geleceğe dair hayaller kurabilirsin. Birlikte düzen değiştirmek, belki aynı eve taşınmak ve ortak hedefler belirmek harika olmaz mı? Ama eğer bekar bir Yengeç burcuysan, aile üyelerinin aracılığıyla yeni biriyle tanışma ihtimalin oldukça yüksek. Kim bilir, belki de bu yabancı, hayatında beklediğin değişiklikleri de beraberinde getirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...