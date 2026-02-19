Sevgili Balık, bugün Satürn ile Neptün kavuşumunun hayatına etkilerini konuşacağız. Bu kavuşum, tam da burcunda gerçekleşiyor ve bu durum, iç dünyanda güçlü bir farkındalık yaratıyor. Hayallerinle yüzleşme vakti geldi. Kimliğin, duruşun, kariyer hedeflerin... Artık belirsiz kalmaları için bir yer yok. Kendini yeniden yapılandırma zamanı geldi. Bu durum, bir son değil, tam aksine sağlam bir başlangıç olacak.

Profesyonel hayatında ise ciddi bir karar aşamasındasın. Ya disiplinle yükselişe geçersin ya da dağınıklıkla kendini yorarsın. Seçim tamamen senin! Ancak dikkatli ve ne istediğinden emin ol, çünkü bu durum kariyerinin geleceğini belirleyecek önemli bir dönüm noktası olacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatına baktığımızda ise büyülü bir çekimle karşılaşıyorsun ancak aynı zamanda gerçeklik sınavı da seni bekliyor. Partnerinle arandaki ilişkinde dürüstlük, her şeyi belirleyecek anahtar olacak. Zira, partnerinin bir yalanını yakalayabilirsin bugün. Aranızdaki çekimden etkilenip her şeyi ona bırakacağın aşamada gerçek yüzünü görebilirsin. Belki de bu ana gelmeden önce harekete geçmelisin. Onu yeterince tanıdığından emin olmalı, bu güçlü çekime kapılmak yerine aklınla hareket etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…