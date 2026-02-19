Sevgili Balık, bugün Satürn ile Neptün kavuşumundan bahsedeceğiz. Bu kavuşum, adeta bir gökyüzü dansı gibi tam da burcunda gerçekleşiyor. Bu durum, iç dünyanda sarsıntı yaratıyor ve seni, hayallerinle yüzleşmeye, onları gerçekleştirmek için harekete geçmeye zorluyor.

Kimliğin, duruşun, kariyer hedeflerin... Hepsi belirsizlikler içinde kaybolmuş gibi mi görünüyor? Artık bu belirsizliklerin son bulma vakti geldi. Kendini yeniden yapılandırma, hayallerini ve hedeflerini netleştirme zamanı. Bu durum, bir son değil, aksine sağlam bir başlangıç olacak. Yeni bir sen, yeni bir başlangıç...

Profesyonel hayatında ise ciddi bir karar aşamasında olduğunu hissediyor olabilirsin. Ya disiplinle yükselişe geçeceksin, ya da dağınıklıkla kendini yoracaksın. Seçim tamamen senin. Ancak bu seçimin, kariyerinin geleceğini belirleyecek önemli bir dönüm noktası olduğunu aklından çıkarma! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…