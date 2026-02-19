Sevgili Koç, bugün Satürn ile Neptün'ün büyülü kavuşumu, seni hayal dünyası ile gerçeklik arasında ince bir çizgide dengede tutuyor. Kariyer hayatında belki de uzun zamandır kafanın bir köşesinde bir yerlere not edilmiş ancak henüz somut bir şekle bürünemeyen bir planın var. İşte bu planı belirsizliklerden arındırıp net bir şekle kavuşturma zamanı geldi.

Tabii bu aşamada 'Bakalım ne olacak' demekten vazgeçip projeni ya ciddi bir hale getirmeli ya da tamamen rafa kaldırmalısın. Artık bu dönemde, gerçekçi bir yaklaşım sergileyerek, kalıcı ve sağlam bir yapı oluşturabilirsin. Elbette, hayal gücünün sınırsızlığını kaybetme ama ayaklarının da sağlam bir zeminde durduğundan emin ol.

Bu başarının uzun vadeli kazanımlara dönüşmesini istiyorsan, kısa vadeli disiplin şart. Belki de bir finansal düzenlemeye ya da bir sözleşme maddesine ihtiyaç duyabilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…