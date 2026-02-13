Sevgili Koç, bugün senin için hızla değil, daha çok zekice hareket etme zamanı. Arzuladığın bir şeyi elde etmek için sadece istemek yetmeyecek ve sen bunun farkına varmak üzeresin. Hafta sonu olmasına rağmen, beklenmedik bir şekilde bir rekabet ortamı oluşabilir. Bu, bir iş teklifiyle ilgili olabileceği gibi, sosyal çevrende oluşan güç dengeleriyle de alakalı olabilir. Bugün, gürültülü bir şekilde konuşan değil, doğru zamanda doğru sözleri söyleyenin kazanacağı bir gün olacak. Yani, hızlı ve sabırsız bir hamle yerine, soğukkanlı bir manevra yaparak kazanabilirsin!

Bir süredir göz ardı ettiğin bir detay da bugün karşına çıkabilir. Bu, belki bir mesaj, belki bir söz ya da küçük bir para hesabı olabilir. 'Boşver' demek yerine, küçük görünen bu detaylara dikkat etmelisin; çünkü küçük olan şeyler genellikle büyümeye meyillidir. Özellikle bir erkek figürüyle arandaki denge değişebilir. Peki, gücü paylaşmayı mı tercih edersin, yoksa onu tamamen almayı mı istersin? İşte bunun üzerinde düşünmelisin! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…