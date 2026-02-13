onedio
14 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 14 Şubat Cumartesi günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 14 Şubat Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün itibarıyla sağlığına daha fazla dikkat etmelisin. Kendini sınırlarınla tanımlaman gereken bir gün olabilir. 'Ben bunun üstesinden gelirim, dayanırım' dediğin olaylar aslında seni zorlayabilir. Özellikle hızla hareket ettiğin anlarda, küçük incinmeler yaşaman muhtemel. Ama unutma ki yavaşlamak asla bir performans kaybı değil, aksine kendini korumanın en etkili yoludur. 

Tam da bu yüzden bugün kendine biraz daha fazla özen göstermeli, sınırlarını zorlamaktan kaçınmalı ve kendini korumaya almalısın. İşte bu, gerçek gücün ve elbette sağlıklı kalmanın sırrı olacak! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

