Koç Burcu right-white
13 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 13 Şubat Cuma günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 13 Şubat Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Satürn, bugün burcuna adım atıyor. Bu durum, enerji merkezin olan vücudunuz üzerinde bir miktar baskı yaratabilir. Bu baskıyı hissettiğin anlarda, kendini biraz daha yavaşlatmayı ve enerjini dikkatlice yönetmeyi düşünmelisin.

Zira Satürn'ün burcuna girişi ile birlikte, baş ve yüz bölgende daha önce hissettiğin bazı hassasiyetler yeniden gündeme gelebilir. Özellikle kronikleşmiş baş ağrıları veya diş hassasiyetleri gibi durumlar bugün daha belirgin hale gelebilir. Bu durumlarla baş etmek için, belki de biraz daha fazla dinlenme ve kendine özen gösterme zamanıdır. Koşturmaca içinde geçen bugünlerde, tempoyu biraz sabitlemek ve daha yavaş ilerlemek de sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

