Sevgili Koç, bugün senin için yeni bir dönemin kapılarını aralayan Satürn'ün burcuna geçişiyle karşı karşıyasınız. Kariyer hayatında artık 'ben yaparım' demenin ötesine geçme zamanı geldi. Plan yapmak, stratejik düşünmek ve sabırlı olmak bu yeni dönemde başarıya ulaşmanın anahtarları olacak. Şimdi üstlendiğin sorumluluklar belki biraz ağır gelebilir ancak bu sorumluluklar uzun vadede seni zirveye taşıyacak nitelikte.

Tabii bu süreçte iş hayatında otorite figürleriyle vermen gereken sınavlar da olabilir. İşte bu sınavlar seni yıldırmamalı, bunun yerine güçlendirmeli ve sağlamlaştırmalı. Hatta bu süreçte disiplinli davranırsan, rakiplerinden belirgin bir şekilde ayrışacak ve kendi liderliğini kurma fırsatı bulacaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, daha ciddi ve net bir ruh hali içerisindesin. Ne istediğini biliyor ve belirsiz ilişkilerden uzak duruyorsun. Sağlam temellere dayanan bir ilişki kurma ya da mevcut ilişkini daha olgun bir seviyeye taşıma arzusu içindesin. Zira Satürn'ün etkisi ile bu dönem, aşk hayatında da kendini yeniden keşfetme ve ilişkilerini sağlamlaştırma fırsatı sunuyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…