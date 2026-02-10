Sevgili Koç, bugün iş hayatında belki de uzun zamandır göz ardı ettiğin bir zayıflık ya da zorlandığın bir konu ön plana çıkabilir. Ancak endişelenme, bu sefer bu durum sana moral bozucu gelmeyecek. Güneş ve Chiron'un oluşturduğu altmışlık, aslında eksik olduğunu düşündüğün bu alanların, gelişimine katkı sağlayabilecek potansiyel güçlü yönler olduğunu görmeni destekleyecek.

Gün ilerledikçe, iş düzeninle ilgili küçük ama etkili bir farkındalık da yaşayabilirsin. Daha önce seni yoran bir iş, artık kontrol altına alınabilir bir duruma gelebilir çünkü bakış açın değişiyor. Güneş’in ışığı Chiron’un şifalı alanına dokunduğunda, “bunu yapamıyorum” dediğin noktada aslında neyi yanlış yöntemle denediğini anlamaya başlıyorsun. Haliyle alacağın kararlar da büyük riskler içermiyor ama uzun vadede seni rahatlatacak bir sistem kurmanı sağlıyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise geçmişte canını acıtan bir söz, bir davranış ya da tamamlanmamış bir konuşma bugün içsel olarak çözülmeye başlıyor. Karşındaki kişiden bir beklentin olmadan, kendi duygularını onarma süreci başlıyor. Yani, ilişkinde daha anlayışlı ve yumuşak bir iletişimle kalbin şifa buluyor resmen! Ama yalnızsan, “aynı yarayı tekrar yaşar mıyım?” endişesinden kurtulma vakti. Aşk bir zamanlar canını acıtmış olsa da yaşamaya değer! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…