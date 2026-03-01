onedio
Koç Burcu right-white
2 - 8 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
01.03.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 2 Mart - 8 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 2 Mart - 8 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta bir hayli hızlı geçecek. 3 Mart'ta gerçekleşen Ay tutulması, iş hayatında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Bu tutulma, adeta bir bahar temizliği gibi, iş hayatında gereksiz ne varsa ortadan kaldırıp yerine yenilikler getiriyor. Aynı zamanda Venüs'ün burcuna geçişiyle birlikte kariyerinde adeta bir yıldız gibi parlamaya başlıyorsun. 

Başarma arzun bu hafta tavan yapacak ve önündeki tüm engelleri birer birer yıkıp geçeceksin. Kadersel bir iş teklifi veya uzun süredir beklediğin o terfi haberi de kapını her an çalabilir. Tutulmanın getirdiği bu arınma enerjisi, pazar günü itibarıyla bugüne dek yarım bıraktığın ne varsa, onları ustalık eserine dönüştürmek için sana destek oluyor. Stratejik adımların ve disiplinli duruşun, seni hafta bitmeden zirveye taşıyacak gibi görünüyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ve Neptün’ün büyülü kavuşumu, tutulmanın gerçekçi ışığıyla birleşince hayallerin ve gerçeklerin birbirine karıştığı bir hafta yaşayabilirsin. Eğer bir birlikteliğin varsa, partnerine geleceğe dair çok ciddi ve kalıcı sözler verebilirsin. Ama eğer bekar bir Koç burcuysan, tesadüflerle gelen ve ruh eşi tadında olan o kişiyle tanışabilirsin. Ancak dikkat et; anlık bir çekim, hayatının en büyük sorumluluğuna dönüşmek üzere olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

