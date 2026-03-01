onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 2 Mart - 8 Mart Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
2 - 8 Mart 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem Astroloji Editörü
01.03.2026 - 18:01

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 2 Mart - 8 Mart haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 2 Mart - 8 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta etkisini gösterecek olan Venüs ve Neptün’ün kavuşumu, Ay tutulmasının aydınlattığı gerçeklerle birleşecek! Hayallerin ve gerçeklerin birbirine karıştığı, adeta bir rüya gibi bir hafta yaşamana olanak sağlayacak.

Tam da bu noktada eğer bir ilişkin varsa, bu hafta partnerine geleceğe dair, adeta bir yemin gibi hissettirecek, çok ciddi ve kalıcı sözler verebilirsin. Bu sözlerin, ilişkinde yeni bir sayfa açacağını ve birlikte yürüdüğün yolu daha da güzelleştireceğini söyleyebiliriz.

Ancak eğer bekar bir Koç burcuysan, bu hafta hayatına girecek olan ve adeta ruh eşin gibi hissettirecek o kişiyle, tamamen tesadüfler sonucunda tanışabilirsin. Ancak burada dikkat etmen gereken bir nokta var: Anlık bir çekim hissi, hayatının en büyük sorumluluğuna dönüşmek üzere olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Astroloji Editörü
