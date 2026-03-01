Sevgili Koç, bu hafta etkisini gösterecek olan Venüs ve Neptün’ün kavuşumu, Ay tutulmasının aydınlattığı gerçeklerle birleşecek! Hayallerin ve gerçeklerin birbirine karıştığı, adeta bir rüya gibi bir hafta yaşamana olanak sağlayacak.

Tam da bu noktada eğer bir ilişkin varsa, bu hafta partnerine geleceğe dair, adeta bir yemin gibi hissettirecek, çok ciddi ve kalıcı sözler verebilirsin. Bu sözlerin, ilişkinde yeni bir sayfa açacağını ve birlikte yürüdüğün yolu daha da güzelleştireceğini söyleyebiliriz.

Ancak eğer bekar bir Koç burcuysan, bu hafta hayatına girecek olan ve adeta ruh eşin gibi hissettirecek o kişiyle, tamamen tesadüfler sonucunda tanışabilirsin. Ancak burada dikkat etmen gereken bir nokta var: Anlık bir çekim hissi, hayatının en büyük sorumluluğuna dönüşmek üzere olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…