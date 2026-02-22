Sevgili Koç, bu haftanın ortasında Merkür'ün durağanlaşmasının enerjini biraz olsun düşürebileceğini bilmelisin. Bu, bedeninin ritminde küçük çaplı aksaklıklar yaratabilir. Biraz daha fazla uykuya ihtiyaç duyabilir veya sindirim düzenin birazcık şaşabilir. Ama endişelenme, bu bir alarm değil, sadece hızlı tempoya verilen doğal bir tepki.

Bu dönemde, rutinlerini basitleştirmek ve yeni denemelerden biraz uzak durmak, enerjini dengelemene yardımcı olabilir. Öyleyse, belki de biraz daha basit bir yaşam tarzı benimsemek ve yeni deneyimlere atılmak yerine, bildiğin ve güvendiğin rutinlere bağlı kalmak daha iyi olabilir. Unutma, her şeyin bir zamanı var ve şu anda enerjini korumak ve dengede tutmak en önemli şey. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…