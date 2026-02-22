onedio
23 Şubat - 1 Mart Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.02.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 23 Şubat - 1 Mart haftasında Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu haftanın ortasında Merkür'ün durağanlaşmasının enerjini biraz olsun düşürebileceğini bilmelisin. Bu, bedeninin ritminde küçük çaplı aksaklıklar yaratabilir. Biraz daha fazla uykuya ihtiyaç duyabilir veya sindirim düzenin birazcık şaşabilir. Ama endişelenme, bu bir alarm değil, sadece hızlı tempoya verilen doğal bir tepki.

Bu dönemde, rutinlerini basitleştirmek ve yeni denemelerden biraz uzak durmak, enerjini dengelemene yardımcı olabilir. Öyleyse, belki de biraz daha basit bir yaşam tarzı benimsemek ve yeni deneyimlere atılmak yerine, bildiğin ve güvendiğin rutinlere bağlı kalmak daha iyi olabilir. Unutma, her şeyin bir zamanı var ve şu anda enerjini korumak ve dengede tutmak en önemli şey. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

