Sevgili Koç, bu hafta iş hayatına dair stratejilerinin merkezinde korumacı bir büyüme politikası var. Bu, mevcut projelerini daha da sağlamlaştırmak ve güvenli alanını profesyonel bir bakış açısıyla genişletmek için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Haftanın ortasında ise Jüpiter'in Yengeç burcunda ileri hareketine başlaması, kariyerinin temel taşlarını döşediğin alanlarda tıkanıklıkları açıyor. İşte tam da bu noktada, geçmişte yarım kalan bir yatırım planı veya ofis içi yerleşim düzeni gibi konular, yüksek oranda verimlilik vadederek yeniden gündeme geliyor.

Kök salmak istediğin projelerde artık gerçek bir hızlanma ve bereket dönemine giriyorsun. İşte tam bu noktada, tüm gözler senin üzerinde olacak. Zirve, her zaman olduğu gibi yine senin olacak. Ancak unutma, zirveye çıkmak kadar orada kalabilmek de önemlidir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…