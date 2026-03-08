MART
Kocasının Yüksek Libidosuna Çözüm Arayan Kadın, Kendisine Benzeyen Şişme Oyuncak Yaptırdı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.03.2026 - 23:50

Sosyal medyada yayılan ilginç görüntüler kısa sürede gündem oldu. İngiltere’de yaşayan bir çiftin ilişkilerindeki uyum farkına buldukları sıra dışı çözüm yeniden konuşulmaya başladı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada paylaşılan bir gönderi kısa sürede gündem oldu.

Paylaşımda bir çiftin, eşiyle beraber kadına oldukça benzeyen gerçekçi bir oyuncak mankenle birlikte çekilmiş fotoğrafları yer aldı. 

Görüntüler kısa sürede farklı platformlarda yayılırken, kullanıcılar fotoğrafların arka planını merak etmeye başladı.

Söz konusu görüntüler aslında yeni değil.

Yabancı basında yer alan haberlere göre 2022 yılında, yani 4 yıl önce İngiltere’de yaşayan Char Grey ve eşi Callum Grey, ilişkilerinde yaşadıkları uyum farkına farklı bir çözüm bulduklarını açıklamıştı.

Çift, kadına benzeyen gerçekçi bir oyuncak manken satın aldıklarını, onu kadınla her gün bir örnek giydirdiklerini ve eşinin yeniden cinsel ilişkiye ihtiyacı olduğunda birlikteliği onunla yaşadıklarını dile getirmişti. Bu durumu kendi aralarında bir çözüm olarak gördüklerini vurgulamışlardı. 

Çiftin bu açıklamaları o dönemde sosyal medyada geniş yankı uyandırmış ve farklı yorumlara neden olmuştu.

Eski haberin görüntülerinin yeniden paylaşılmasıyla birlikte konu bir kez daha sosyal medyada tartışılmaya başlandı.

Bazı kullanıcılar çiftin bu kararıyla ilgili şaşkınlıklarını dile getirirken, bazıları ise bunun tamamen çiftin kendi tercihleri olduğunu savundu.

Birkaç yıl önce konuşulan ilginç hikaye böylelikle yeniden gündeme oturmuş oldu.

