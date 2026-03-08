Kocasının Yüksek Libidosuna Çözüm Arayan Kadın, Kendisine Benzeyen Şişme Oyuncak Yaptırdı

Yabancı basında yer alan haberlere göre 2022 yılında, yani 4 yıl önce İngiltere’de yaşayan Char Grey ve eşi Callum Grey, ilişkilerinde yaşadıkları uyum farkına farklı bir çözüm bulduklarını açıklamıştı.

Çift, kadına benzeyen gerçekçi bir oyuncak manken satın aldıklarını, onu kadınla her gün bir örnek giydirdiklerini ve eşinin yeniden cinsel ilişkiye ihtiyacı olduğunda birlikteliği onunla yaşadıklarını dile getirmişti. Bu durumu kendi aralarında bir çözüm olarak gördüklerini vurgulamışlardı.

Çiftin bu açıklamaları o dönemde sosyal medyada geniş yankı uyandırmış ve farklı yorumlara neden olmuştu.