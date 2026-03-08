MART
Naomi Watts'ın Cinsiyet Geçiş Süreciyle Gündeme Gelen 18 Yaşındaki Kızı Kai'nin Son Hali

Naomi Watts’ın Cinsiyet Geçiş Süreciyle Gündeme Gelen 18 Yaşındaki Kızı Kai’nin Son Hali

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.03.2026 - 17:51

Naomi Watts’ın cinsiyet geçiş sürecini tamamlayan 18 yaşındaki kızı Kai’nin son hali ortaya çıktı. Şimdilerde modellik yapan Kai, annesine olan benzerliğiyle sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hollywood'un en zarif ve güçlü oyuncularından biri olarak gösterilen Naomi Watts, yıllardır hem oyunculuğu hem de karizmasıyla sinema dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri.

Hollywood’un en zarif ve güçlü oyuncularından biri olarak gösterilen Naomi Watts, yıllardır hem oyunculuğu hem de karizmasıyla sinema dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri.

Kariyeri boyunca farklı türlerde birçok projede yer alan Watts, özellikle 2001 yapımı “Mulholland Drive” filmiyle dünya çapında büyük bir çıkış yakalayarak hafızalara kazındı. 

Ardından “The Ring”, “King Kong”, “The Impossible” ve “Birdman” gibi yapımlarla kariyerini daha da sağlamlaştırdı. Özellikle “The Impossible” filmindeki performansıyla Oscar adaylığı elde eden oyuncu, Hollywood’un en saygın isimleri arasında yer almayı başardı.

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve zarif duruşuyla da sık sık gündeme gelen Naomi Watts, özel hayatıyla da merak edilen isimlerden biri.

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve zarif duruşuyla da sık sık gündeme gelen Naomi Watts, özel hayatıyla da merak edilen isimlerden biri.

Ünlü oyuncu uzun yıllar birlikte olduğu oyuncu Liev Schreiber ile evlenmeden bir ilişki yaşamış ve bu birliktelikten iki çocuk sahibi olmuştu. Çiftin büyük oğlu Sasha 2007 yılında, küçük çocukları Kai ise 2008 yılında dünyaya geldi.

Watts ve Schreiber 2016 yılında yollarını ayırsa da çocuklarını birlikte büyütmeye devam etti. Ünlü oyuncu daha sonra oyuncu Billy Crudup ile ilişkiye başladı ve çift 2023 yılında evlenerek hayatlarını birleştirdi. Naomi Watts, hem kariyerinde hem de özel hayatında güçlü duruşuyla adından söz ettirmeye devam ederken küçük çocuğu Kai'ın cinsiyet geçiş süreci gündem olmuştu.

Biyolojik olarak erkek doğan çocuğu Kai, uzun yıllardır kadın hissettiğini dile getiriyor ve ailesinin de duruma tam destek olduğu belirtiliyordu.

Cinsiyet geçiş sürecini tamamlayan 18 yaşındaki Kai'ın son hali geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı! Şimdilerde mankenlik yapan Kai, kısa sürede sosyal medyada viral oldu; annesine benzerliğiyle dikkat çekti.

