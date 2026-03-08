Naomi Watts’ın Cinsiyet Geçiş Süreciyle Gündeme Gelen 18 Yaşındaki Kızı Kai’nin Son Hali

Ünlü oyuncu uzun yıllar birlikte olduğu oyuncu Liev Schreiber ile evlenmeden bir ilişki yaşamış ve bu birliktelikten iki çocuk sahibi olmuştu. Çiftin büyük oğlu Sasha 2007 yılında, küçük çocukları Kai ise 2008 yılında dünyaya geldi.

Watts ve Schreiber 2016 yılında yollarını ayırsa da çocuklarını birlikte büyütmeye devam etti. Ünlü oyuncu daha sonra oyuncu Billy Crudup ile ilişkiye başladı ve çift 2023 yılında evlenerek hayatlarını birleştirdi. Naomi Watts, hem kariyerinde hem de özel hayatında güçlü duruşuyla adından söz ettirmeye devam ederken küçük çocuğu Kai'ın cinsiyet geçiş süreci gündem olmuştu.