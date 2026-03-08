Naomi Watts’ın Cinsiyet Geçiş Süreciyle Gündeme Gelen 18 Yaşındaki Kızı Kai’nin Son Hali
Naomi Watts’ın cinsiyet geçiş sürecini tamamlayan 18 yaşındaki kızı Kai’nin son hali ortaya çıktı. Şimdilerde modellik yapan Kai, annesine olan benzerliğiyle sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
Hollywood’un en zarif ve güçlü oyuncularından biri olarak gösterilen Naomi Watts, yıllardır hem oyunculuğu hem de karizmasıyla sinema dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri.
Yıllara meydan okuyan güzelliği ve zarif duruşuyla da sık sık gündeme gelen Naomi Watts, özel hayatıyla da merak edilen isimlerden biri.
Biyolojik olarak erkek doğan çocuğu Kai, uzun yıllardır kadın hissettiğini dile getiriyor ve ailesinin de duruma tam destek olduğu belirtiliyordu.
