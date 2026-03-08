Spotify, 8 Mart Kadınlar Günü'ne Özel Türkiye'nin En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılarını Açıkladı

Güçleriyle, emekleriyle, cesaretleriyle dünyayı değiştiren kadınların günü. Hayatın her alanında var olmayı başaran, mücadele eden, üreten ve ilham veren tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

Bir yandan başarılarıyla dünyaya iz bırakan kadınları kutlarken, bir yandan da hayattan koparılan, susturulan ve aramızdan alınan tüm kadınları unutmuyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadınların sesi yükseldikçe dünya değişiyor.

Bugün sadece kutlama değil; aynı zamanda dayanışmanın, birliğin, eşitliğin ve umudun günü. 💜