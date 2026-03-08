MART
Spotify, 8 Mart Kadınlar Günü'ne Özel Türkiye'nin En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılarını Açıkladı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.03.2026 - 17:27

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak Spotify Türkiye’de tüm zamanların en çok dinlenen kadın sanatçılarını açıkladı. Listenin zirvesindeki isimler ise müzik dünyasını yakından takip edenler için pek de sürpriz olmadı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bugün 8 Mart...

Güçleriyle, emekleriyle, cesaretleriyle dünyayı değiştiren kadınların günü. Hayatın her alanında var olmayı başaran, mücadele eden, üreten ve ilham veren tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. 

Bir yandan başarılarıyla dünyaya iz bırakan kadınları kutlarken, bir yandan da hayattan koparılan, susturulan ve aramızdan alınan tüm kadınları unutmuyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadınların sesi yükseldikçe dünya değişiyor. 

Bugün sadece kutlama değil; aynı zamanda dayanışmanın, birliğin, eşitliğin ve umudun günü. 💜

Bugün dünyanın dört bir yanında Kadınlar Günü paylaşımları yapılırken, Spotify'dan da bir sürpriz geldi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak Spotify Türkiye’de tüm zamanların en çok dinlenen kadın sanatçılarını açıkladı. Liste müzikseverlerin yıllardır dilinden düşürmediği isimlerle doluydu. 

Listenin zirvesindeki isim ise tahmin edeceğiniz üzere kimseyi şaşırtmadı. 

İşte Spotify Türkiye’de tüm zamanların en çok dinlenen kadın sanatçıları:

