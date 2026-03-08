MART
Ozan Akbaba'dan Uzak Şehir Çekimleri Yüzünden Ayrı Kaldığı Eşine Hasret Dolu 8 Mart Mesajı

Ozan Akbaba'dan Uzak Şehir Çekimleri Yüzünden Ayrı Kaldığı Eşine Hasret Dolu 8 Mart Mesajı

Lila Ceylan
08.03.2026 - 16:47

Uzak Şehir'in Cihan Albora'sı Ozan Akbaba, dizinin çekimleri sebebiyle uzun bir süredir ayrı kaldığı eşinin 8 Mart Kadınlar gününü duygusal bir mesajla kutladı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kimilerine göre Cihan Albora, orijinal haliyle Ozan Akbaba son zamanların en popüler oyuncularından biri.

Son dönemde özellikle “Uzak Şehir” dizisinde hayat verdiği Cihan Albora karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin radarına giren Ozan Akbaba, ekranların en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Güçlü oyunculuğu ve karizmatik duruşuyla izleyiciyi ekrana kilitleyen Akbaba, kariyeri boyunca farklı projelerde de önemli roller üstlendi. 

Daha önce “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinde canlandırdığı İlyas Çakırbeyli karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan oyuncu; aksiyon ve dram türündeki yapımlarda sergilediği performansla adından sıkça söz ettirmişti.

Şimdilerde Sinem Ünsal'la partnerliği ve Alya-Cihan aşkının popülaritesi sebebiyle Akbaba hakkında bir günde milyonlarca editi yapılıyor!

Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise başka! Akbaba, bu sefer 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yaptığı duygusal paylaşımla gündeme oturdu.

Uzak Şehir” dizisinin çekimleri nedeniyle uzun süredir Mardin’de bulunan ve ailesinden ayrı kalan Akbaba, eşine ve tüm emekçi kadınlara hitap eden oldukça içten bir mesaj paylaştı.

Oyuncunun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Sizden uzağım…

Evin bütün yükü omzunda.

Ozan Ali’min eğlencesi, okulu, sağlığı, tüm ihtiyaçları sende.

Ameliyatlı halinle her şeye koştun.

Bir an bile benden desteğini esirgemedin.

4 koca film yaptın, yine durmadın.

Onca koşturmanın arasında bir de ev taşıdın.

Çok emek verdin, helal olsun, aşk olsun.

Sen ve senin gibi tüm emekçi kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.”

Oyuncunun hem eşine duyduğu özlemi hem de kadınların emeğine vurgu yaptığı bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.

