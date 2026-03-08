Ozan Akbaba'dan Uzak Şehir Çekimleri Yüzünden Ayrı Kaldığı Eşine Hasret Dolu 8 Mart Mesajı

“Uzak Şehir” dizisinin çekimleri nedeniyle uzun süredir Mardin’de bulunan ve ailesinden ayrı kalan Akbaba, eşine ve tüm emekçi kadınlara hitap eden oldukça içten bir mesaj paylaştı.

Oyuncunun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Sizden uzağım…

Evin bütün yükü omzunda.

Ozan Ali’min eğlencesi, okulu, sağlığı, tüm ihtiyaçları sende.

Ameliyatlı halinle her şeye koştun.

Bir an bile benden desteğini esirgemedin.

4 koca film yaptın, yine durmadın.

Onca koşturmanın arasında bir de ev taşıdın.

Çok emek verdin, helal olsun, aşk olsun.

Sen ve senin gibi tüm emekçi kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.”