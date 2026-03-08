İspanya'nın “Los Turcos” Lakaplı Takımı Deportivo La Coruna Tribünlerinde Türk Bayrağı

Deportivo La Coruña taraftarlarının “Los Turcos” (Türkler) olarak anılması, kulübün tribün kültüründen doğan bir lakaptır.

1990’lı yıllarda Riazor Stadyumu tribünlerinde bazı taraftar grupları, Avrupa’da tutkulu tribün kültürüyle özdeşleşen Türkiye’yi simgelemek için Türk bayrakları açmaya başladı. Bu görüntüler rakip taraftarların dikkatini çekince Deportivo taraftarları için “Los Turcos” lakabı kullanılmaya başlandı.

Zamanla yaygınlaşan bu ifade, özellikle Riazor Blues gibi taraftar gruplarının etkisiyle kulübün tribün kimliğinin bir parçası haline geldi. Bugün lakap, Türkiye ile resmi bir bağdan çok Deportivo tribünlerinin tutkulu atmosferini simgelemek için kullanılıyor.

İspanya ile sosyal medya üzerinden gelişen iyi ilişkiler sonrası bu bağ yeniden gündeme geldi.