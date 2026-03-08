MART
İspanya'nın “Los Turcos” Lakaplı Takımı Deportivo La Coruna Tribünlerinde Türk Bayrağı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.03.2026 - 00:21

Deportivo La Coruña taraftarlarının “Los Turcos” (Türkler) olarak anılması, kulübün tribün kültüründen doğan bir lakaptır.

1990’lı yıllarda Riazor Stadyumu tribünlerinde bazı taraftar grupları, Avrupa’da tutkulu tribün kültürüyle özdeşleşen Türkiye’yi simgelemek için Türk bayrakları açmaya başladı. Bu görüntüler rakip taraftarların dikkatini çekince Deportivo taraftarları için “Los Turcos” lakabı kullanılmaya başlandı.

Zamanla yaygınlaşan bu ifade, özellikle Riazor Blues gibi taraftar gruplarının etkisiyle kulübün tribün kimliğinin bir parçası haline geldi. Bugün lakap, Türkiye ile resmi bir bağdan çok Deportivo tribünlerinin tutkulu atmosferini simgelemek için kullanılıyor.

İspanya ile sosyal medya üzerinden gelişen iyi ilişkiler sonrası bu bağ yeniden gündeme geldi.

İspanya'nın Los Turcos lakaplı takımı Deportivo, Türkiye'ye selam göndermeyi sürdürüyor.

Türkiye ile İspanya arasındaki dostluk son günlerde sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Bu konuda dikkat çeken paylaşımlardan biri de Deportivo La Coruña’dan geldi.

İspanyol kulübü, iki gün önce resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Bugünkü antrenmanı Türk dostlarımıza adıyoruz' ifadelerini kullandı.

Deportivo'nun Granada'yı ağırladığı maçta tribünde yer alan Türk bayrakları sosyal medya hesabından paylaşılırken, paylaşımda Türkçe olarak 'Her zaman bizimle' mesajı yer aldı.

