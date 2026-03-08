MART
Preußen Münster-Hertha Berlin Maçında Bir Taraftar VAR Monitörünün Fişini Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.03.2026 - 19:25

Almanya Bundesliga 2’de oynanan Preußen Münster – Hertha Berlin karşılaşması, alışılmadık bir olayla gündeme geldi. Bir taraftarın VAR monitörünün fişini çekmesi sahada kısa süreli bir kaosa yol açarken, Köln’den gelen talimatla hakem maçı Hertha Berlin lehine tamamladı.

VAR sistemi sabote edildi.

Almanya Bundesliga 2’de Preußen Münster – Hertha Berlin maçında hakem, Hertha lehine bir penaltı pozisyonunu incelemek için VAR’a başvurdu. Ancak Preußen Münster taraftarlarından biri monitörün fişini çekerek sistemi sabote etti.

Penaltı kararı başka şehirden verildi.

Sistemin devre dışı kalmasının ardından hakem, Köln’deki VAR merkezine bağlandı. Ekranı göremeyen orta hakem, video yardımcı hakemlerin detaylı yönlendirmesi ve pozisyonun netliği doğrultusunda, telsiz aracılığıyla saha kenarında penaltı kararını verdi.

Topun başına geçen Fabian Reese, soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Hertha Berlin, maçı 2-1 galip tamamladı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
